El City remunta i manté la ratxa (2-1)

El Manchester City segueix col·leccionant victòries a la Premier League. El conjunt de Pep Guardiola encara no sap què és perdre i ja n'acumula 13 (20 en totes les competicions), tot i que comença a patir per sumar els tres punts. Aquesta jornada no ho ha tingut fàcil per superar el West Ham (2-1), que s'ha avançat amb un gol d'Angelo Ogbonna abans d'arribar al descans.

El tècnic català ha mogut la banqueta i ha apostat per Gabriel Jesús com a revulsiu. I el brasiler, una vegada més, ha respost a les exigències. Les seves arribades han generat joc i el seu equip ha començat a acostar-se a la porteria d'Adrián San Miguel, encertat. Primer Nicolás Otamendi i després David Silva han signat la remuntada i han tancat un nou triomf citizen.