Confirmats els campions de Segona B i Tercera i la proposta de dates per jugar la fase d'ascens

La jutge de competició ha donat validesa a les classificacions dels quatre grups de Segona B i ha proclamat campions l'Atlètic Balears, el Logronyès, el Castelló i el Cartagena. Eren els líders en el moment de l'aturada de la competició.

La Federació Espanyola de Futbol ha determinat que els quatre equips jugaran la fase d'ascens a Segona Divisió, que se sortejarà el 8 de juny.

Juntament amb el Castelló, al grup 3 jugaran la fase d'ascens el Barça B, el Sabadell i el Cornellà.

Al grup 1 l'Eivissa, el filial de l'Atlètic de Madrid i el Peña Deportiva acompanyaran l'Atlètic Balears. Al grup 2, amb el Logronyès jugaran la Cultural Lleonesa, el filial de l'Athletic i el Valladolid Promesas, mentre que al grup 4 jugaran l'ascens el Cartagena, el Marbella, el Badajoz i el Ieclà Esportiu. Serà el departament de competicions qui portarà a terme el sorteig dels emparellaments. Els clubs tenen fins aquest dimecres al migdia per interposar recurs al Comitè d'Apel·lació.

El play-off que enfronti els primers serà en una seu única i en format de concentració. Els dos guanyadors pujaran directament, mentre que els dos que perdin passaran a jugar la fase d'eliminatòries, que tindrà un total de 14 partits.

Primers partits el 18 de juliol

La proposta de la Federació és que el play-off de Segona B comenci el dissabte 18 de juliol, amb quatre partits, i continuï, amb quatre enfrontaments més, els dies 22 i 26 de juliol, la data de finalització prevista. Depèn del vistiplau de les autoritats sanitàries.

La idea de la RFEF és que els clubs puguin començar a entrenar-se quan els seus territoris entrin a la fase 2, i ho faran seguint el protocol bàsic d'actuació que es va determinar juntament amb el Consell Superior de d'Esports. En aquest cas, no s'exigirà que hi hagi cap mesura específica a la instal·lació, més enllà de les que ja vagin lligades al protocol (limitació d'aforament, dispensadors de gel hidroalcohòlic, neteja i desinfecció, etc.) La proposta de la Federació implicaria que els clubs començarien a entrenar-se primer individualment i, després, a partir de l'1 de juny en el millor dels casos, per petits grups. La fase 3 d'entrenament total precompetició haurà d'esperar al 15 de juny.

Validades, també, les classificacions a Tercera

Aquest dilluns també s'han confirmat els campions de cadascun dels 18 grups de Tercera. La previsió és que el play-off, si definitivament es pot jugar, es jugui a les seus que determini cada federació i que consti de tres partits en dos caps de setmana consecutius: una primera eliminatòria entre el primer i el quart classificat i entre el segon i el tercer, i un partit definitiu per decidir qui puja. Les dates que planteja la RFEF van entre el 18 i el 25 de juliol, amb opció que es jugui una fase adicional entre l'1 i el 9 d'agost.

Al grup català, el grup cinquè, els quatre classificats són la UE l'Hospitalet, proclamat campió, el Terrassa, l'Europa i el Sant Andreu.

18 equips a la pròxima Primera Iberdrola

La RFEF també ha ratificat el títol de campió de la Primera Iberdrola al Barça. En paral·lel, s'ha confirmat que seran el Santa Teresa i l'Eibar els dos representants de la Reto Iberdrola que pujaran a la màxima competició del futbol femení, de manera que la temporada que ve hi haurà 18 equips. Pel que fa a la Primera Nacional, la idea és disputar un play-off d'ascens a Reto, que en el cas català implicarà el filial de l'Espanyol. Els altres equips en acció seran el CD Monte, l'Añorga, el Betis B, la FF La Solana, l'Unión Vera, l'Aldaia i el Joventut Almassora, que és qui entra com a segon millor classificat de tots els grups.