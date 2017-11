Contra nois de la seva edat per buscar més competència

“Vam estudiar molt bé la situació, no era senzill prendre aquesta decisió. Però crèiem que havíem de fer aquest pas per afavorir la formació de les nostres jugadores”. El coordinador de l’Espanyol femení, Lauren Florido, explica d’aquesta manera com s’ha arribat a l’escenari en què l’aleví B blanc-i-blau jugava dissabte al migdia a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra la Penya Blaugrana Cinc Copes el partit corresponent a la sisena jornada del grup 7 de la Tercera Divisió aleví masculina. Noies contra nois, per primera vegada en la història del club.

La fita, que va acabar amb derrota periquita per 3-5, s’ha tornat mediàtica però des de l’àrea esportiva s’afanyen a exposar-ne bé els motius. En cinc jornades a la seva categoria, contra noies al grup 4 de la Segona Divisió aleví-benjamí-prebenjamí, portaven cinc victòries, quatre d’elles amb golejades clares (2-11, 17-0, 0-14 i 10-1). El tècnic, Marc Parra, fins i tot havia d’afegir consignes per evitar acabar de seguida contra la porteria rival. “Als partits no trobàvem l’oposició ni la intensitat que tenim als entrenaments ni podíem acabar de posar en pràctica el que intentem ensenyar a les jugadores”, comenta a l’ARA, mentre observa com li va a l’aleví A contra el Tecnifutbol Salou (3-3).

“Són situacions excepcionals”

Florido va exposar al club la seva idea i l’Espanyol va veure-ho bé. Es va fer una petició a la Federació Catalana de Futbol i, després que s’analitzés la situació, hi va accedir. El cas de l’Espanyol no és l’únic -l’any passat ja va fer-se viral l’èxit de l’AEM, que torna a tenir els seus tres equips de futbol 7 competint contra nois aquesta temporada- però tampoc és la rutina habitual dels clubs. “Entenem que són situacions excepcionals, casos molt particulars que tenen a veure amb plantilles d’un nivell molt alt en comparació amb els rivals del grup. El nostre repte és seguir ajustant les categories de base del futbol femení perquè totes les noies trobin el millor lloc per formar-se bé i aprendre a competir”, comenta Albert Montull, directiu i responsable del futbol femení de la FCF.

Però no és tan senzill. Malgrat que el creixement del futbol femení està sent constant en els últims anys i que el pes del futbol base ja ocupa el 60% de les llicències totals, encara s’han de consolidar les categories més baixes. La part ampla de la piràmide. Les dificultats geogràfiques i estructurals d’alguns clubs, més el volum encara baix de llicències comparat amb el masculí, encara no fa possible la creació de categories úniques i s’ha de seguir amb la fórmula provisional d’unir edats. Una noia aleví (10 i 12 anys) pot competir contra infantils (12-14) o contra nenes benjamins (8-10) o prebenjamins (6-10). El marge d’edat desequilibra la competició, com també la configuració dels grups, especialment per als clubs de fora de Barcelona. Va ser precisament aquest l’argument que va animar l’AEM de Lleida a posar a jugar el seu femení amb nois a futbol 7. “Al principi als pares els feia por la idea, però ara ja s’ha normalitzat i ho veuen bé”, explica Dani Rodrigo, tècnic de l’aleví i el sènior. “És un aprenentatge fantàstic per a les noies. Creixen en moltes coses, en força, en velocitat, en ritme. La nostra lliga femenina a Lleida era molt fluixa i, al final, golejar per més de 20 gols no serveix de res ni a tu ni al rival”, argumenta.

Per a Rodrigo, el gest de l’Espanyol és “una excel·lent notícia” que pot animar “els clubs que tinguin qualitat” a imitar-lo. A Madrid o Saragossa també es fa amb normalitat. “Això també és potenciar el futbol femení”, reivindica. A Sant Adrià hi coincideixen: “L’aposta del club és ferma i aquest és un exemple més del nostre desig de formar un bon planter femení”, diu Florido. “Dissabte estaven una mica nervioses. De mica en mica ho farem millor”, s’anima Parra. És l’hora de competir de debò.