La crisi vola cap a Madrid

Quan la barba del teu veí vegis pelar, posa la teva a remullar. Que sàvia que és la cultura popular. Aquests dies els madridistes se les prometien molt feliços. Portaven un 2020 extraordinari, el van començar guanyant un títol una mica per accident a l'Aràbia Saudita: la Supercopa espanyola. Just al mateix moment en què esclatava una guerra civil a Can Barça de la qual encara no s’ha arribat al final, tot i el canvi d’entrenador.

I parlaven de triplet. Bé, què dic de triplet: de sextet!! Dues coses, els tres títols i els sis, que no han aconseguit guanyar mai a la seva història. Són els reis de la Champions, però miren de reüll amb enveja com el Barça ha aconseguit unes fites que ells no han ni olorat. Aquesta temporada tot semblava remar a favor. El seu heroi Zinedine Zidane havia tornat a la banqueta i el joc madridista feia que els més aventurers el comparessin amb el millor Guardiola. Valverde, un migcampista de molta qualitat, ja en deia que era millor que Pelé i Maradona junts.

Però el futbol és molt capriciós. I meravellós. En aquest nou format de la Copa del Rei, que ens està donant emocions i partits espectaculars, el Madrid ha trobat com s’esvaïa el seu somni de guanyar-ho tot. I clar, de veure-ho tot de color de rosa, una simple derrota et fa tremolar tot el somni. Perquè a la Champions han recordat que s’enfrontaran ni més ni menys que al Manchester City de Pep Guardiola i amb el factor camp en contra. I en Lliga estan només tres punts per sobre del Barça i venen de patir a l’hora de guanyar els seus últims partits.

Un sol partit, un gol, una última jugada pot fer canviar l’estat d’ànim de tot un equip i una afició. Perquè a Barcelona estem acostumats a ser més aviat pessimistes de mena. A veure-ho tot negre i a cremar-ho tot a les primeres de canvi. Capaços de fer fora un entrenador i trencar tota l’estabilitat del club, anant líders a la Lliga. Però els blancs són tot el contrari. Sempre pensen que ho guanyaran tot. En aquest partit contra la Reial Societat, sense anar més lluny, estaven al minut 90 i perdien 2-4 però encara estaven convençuts de l’esperit Juanito i de la màgia del Santiago Bernabéu.

Però no, el Madrid està eliminat de la Copa. Un any més, i ja en van 118, es quedarà sense triplet. Ara depèn del Barça si també es queden sense Lliga, perquè ja sabem que això són vasos comunicants i que, per tant, amb una mica de sort, la crisi haurà agafat el Pont Aeri i vindran temps més tranquils per als blaugranes. Bé, o això esperem.