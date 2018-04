Cristiano i Griezmann firmen les taules del derbi madrileny (1-1)

Cristiano Ronaldo i Antoine Griezmann han firmat l'empat (1-1) del derbi madrileny disputat aquest diumenge al Santiago Bernabéu. Un resultat que beneficia plenament el Barça: els blaugranes, que dissabte van derrotar el Leganés (3-1), deixen l'Atlètic de Madrid a 11 punts i el Reial Madrid a 15. Tot i que els blancs han tingut la victòria a tocar al final amb un llançament de falta de Sergio Ramos que ha desviat Jan Oblak, un Madrid amb rotacions no ha pogut superar els matalassers al seu estadi. Gareth Bale, després d'haver estat suplent contra el Juventus, ha sortit en l'onze inicial on també hi han entrat com a novetats Marco Asensio, Lucas Vázquez i Mateo Kovacic.

Qui no ha format part de les rotacions inicials de Zinedine Zidane ha estat Cristiano Ronaldo que, en un partit que ha començat amb domini blanc, el portuguès ha estat el primer en provar a Jan Oblak. Primer, després d'una rematada poc estètica després d'un servei de córner i, més tard, amb un xut fort des de la frontal. Asensio, titular aquest diumenge, ha enviat una pilota a la creueta. De mica en mica, l'Atlètic de Madrid ha anat superant el pànic escènic del Bernábeu i s'ha començat a acostar a l'àrea blanca, però sense claredat. La sensació de perill, corria a càrrec del Madrid. Sobretot, per la banda esquerra, amb l'activitat de Marcelo i Marco Asensio. A la dreta, el lateral Lucas Hernández ha pràcticament anul·lat les intervencions de Lucas Vázquez.

Després dels dos avisos de Cristiano Ronaldo, Oblak s'ha tornat a fer gran a una rematada a boca de canó de Varane després d'una centrada lateral des de la banda esquerra. El monòleg ofensiu blanc s'ha vist interromput a partir de la mitja hora de joc per les sortides al contraatac dels matalassers que han fet una passa endavant. Una rematada ajustada de Diego Costa que Keylor Navas ha pogut desviar a córner sense massa dificultats i una rematada de Saúl que ha sortit uns metres per sobre de la porteria blanca, han estat les primeres oportunitats dels blanc-i-vermells.

La millora matalassera ha estat a punt de quedar en res quan, cinc minuts abans de la represa, Marcelo ha enviat una pilota al travesser i, el seu rebot, l'ha caçat Carvajal de volea però Oblak ha fet una nova gran aturada. Abans, l'Atlètic s'ha quedat sense una bona oportunitat per un fora de joc inexistent quan Vitolo tenia camp per córrer força sol a la banda dreta. El primer temps s'ha acabat sense canvis al marcador però ha estat entretingut pels 78.769 espectadors presents aquest diumenge al Bernabéu.

Cristiano marca i Griezmann respon

Al sortir del túnel de vestidors, en menys de deu minuts, Cristiano Ronaldo ha materialitzat al lluminós del Bernabéu la superioritat blanca amb el seu gol 23 a la Lliga (1-0). El portuguès ha engaltat a les mil meravelles i de primeres una rematada creuada impossible per Oblak després d'una gran centrada de Bale. Semblava que el gol enfonsaria els matalassers però han reaccionat gràcies a un gol de Griezmann que ha rematat a porteria buida aprofitant el refús d'una aturada de Keylor a una rematada forçada de Vitolo des de l'àrea petita. El gol de l'empat ha esperonat els matalassers i, acte seguit, Keylor ha hagut de tornar a aparèixer per desviar una gran rematada de Koke des de la frontal. Minuts després, Saúl ha avisat amb una rematada que ha sortit desviada per poc.

Tot i l'empat matalasser, Zidane ha mogut la banqueta al minut 60 per donar entrada a Benzema per Ronaldo en un canvi pactat pensant en el partit de tornada a la Lliga de Campions contra el Juventus d'aquest dimecres. Poc després, Simeone ha donat entrada a Gabi per Diego Costa, ja que el brasiler arrossega molèsties i, aquest dijous, els matalassers jugaran la tornada dels quarts de final de la Europa League contra l'Sporting Club de Portugal. Un canvi que ha aïllat a Griezmann i ha ensopit l'Atlètic, mentre que Zidane ha donat entrada a Isco i Modric, dos canvis que han tornat el domini als blancs. Simeone, conscient de la situació, ha donat entrada al davanter Gameiro pel migcampista Thomas, a deu minuts pel final. Però l'última oportunitat del partit l'ha tingut Sergio Ramos amb un gran llançament de falta que ha aturat Jan Oblak.