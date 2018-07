El futur de Cristiano Ronaldo, vinculat al d'Higuaín i al de Neymar, segons la premsa italiana

El possible fitxatge del portuguès Cristiano Ronaldo pel Juventus ocupa aquest dijous les portades dels diaris esportius italians, que asseguren que el futur del davanter del Reial Madrid s'entrellaça amb el de l'argentí Gonzalo Higuaín i el del brasiler Neymar.

'La Gazzetta dello Sport' surt en portada amb un "Carambola Ronaldo", en referència al fet que la sortida de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid depèn de si el club blanc aconsegueix convèncer el París Saint Germain per vendre-li Neymar. El diari milanès considera que el PSG podria acceptar les negociacions amb el Madrid per resoldre els seus problemes amb la UEFA pel joc net financer i que això serà "decisiu" per al futur de Cristiano. També informa que el president del Madrid, Florentino Pérez, va organitzar una reunió amb el representant de Ronaldo, el també portuguès Jorge Mendes, per prendre una decisió definitiva, ja sigui positiva o negativa.

315x388

El 'Corriere dello Sport' titula "Ara o mai" sobre una foto del davanter madridista celebrant un gol amb la samarreta de la selecció portuguesa. El diari destaca la notable pujada del valor de les accions del Juventus a la borsa milanesa, que van créixer un 7,29% al tancament de dimecres després dels rumors sobre un possible acord amb Ronaldo. A més, en unes notes internes es considera que un eventual fitxatge del portuguès permetrà al Juventus fer un significatiu pas endavant en el creixement mediàtic i econòmic.

315x388

Per al diari torinès 'Tuttosport', l'operació Ronaldo ha provocat un "boom" al Juventus, referint-se als grans resultats obtinguts pel club a la borsa. Aquest diari assegura, a més, que la Juve té un acord amb el Chelsea per vendre-li Higuaín a canvi de 60 milions d'euros i que també està negociant amb el club de Londres el traspàs del defensa Daniele Rugani per uns 40 milions d'euros més. No obstant això, el germà i representant del Pipita, Nicolás Higuaín, va assegurar dimecres en una entrevista amb Sky Sport que la idea del seu client és respectar el contracte de tres anys que el vincula amb el Juventus.