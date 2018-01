Cristiano, al centre de l’infern madridista

Van passant els dies i Cristiano Ronaldo encara no ha marcat cap gol aquest any 2018. En part perquè va descansar a la Copa contra el Numància i en part per la seva falta de punteria, tot i que fa poc treia pit després de guanyar la Pilota d’Or. Però tot el que eren rialles la temporada anterior són ara problemes per a un Cristiano que en espera del partit ajornat contra el Leganés tanca la primera volta de la Lliga amb tot just quatre gols, les seves pitjors estadístiques en els últims 12 anys.

Cristiano, que sí que ha funcionat a la Lliga de Campions -amb 9 gols en els 6 partits de la fase de grups-, pateix a la Lliga, on porta un gol cada 311 minuts. En 11 partits de Lliga el portuguès no ha aconseguit marcar, i s’ha anat angoixant a mesura que veu com des de la llotja del Santiago Bernabéu Florentino Pérez perd la paciència davant la pitjor primera meitat de Lliga del seu equip en els últims 10 anys.

Els problemes del Madrid són especialment greus a les segones parts dels partits, quan s’enfonsa, i també al Bernabéu, on ha sumat menys punts que fora de casa en Lliga, i on ha punxat a la Copa amb el Fuenlabrada, de Segona B, i el Numància, de Segona A. Zidane, a més, no ha aconseguit calmar l’ambient amb les seves afirmacions: “No tinc clar per quina raó no aconseguim fer gols”, va reconèixer el francès. Zidane sap que el seu Madrid arriba bastant, i de fet un dels problemes és la falta d’efectivitat, ja que porta 32 gols en Lliga en 348 xuts, 125 dels quals entre els tres pals. El Madrid és l’equip que xuta més, però no xuta amb encert, és a dir, entre els pals, marcant més gols. El Barça, el València i el Celta han fet més gols a la Lliga que un Madrid que ja porta dos partits a casa seguits sense marcar i en què cap dels seus futbolistes ha passat dels quatre gols a la Lliga, fet que només comparteix amb el Màlaga, l’Alabès, el Leganés, el Llevant i el Deportivo. Totes les mirades, doncs, són especialment crítiques amb un Cristiano que l’any passat portava el triple de gols. Des que va arribar al Madrid, el portuguès no havia tingut mai registres tan dolents. Ni tan sols en la seva primera temporada, quan es va perdre vuit partits per lesió.

Neymar, somni prohibit

Amb la quarta plaça perillant i la Lliga convertida en una utopia, Florentino estaria disposat a recuperar la tàctica que en el passat li ha funcionat per tancar crisis: sacrificar entrenadors i fer fitxatges espectaculars. A Madrid ja fa anys que es comenta que un dels jugadors que el president voldria és Neymar. Ja el volia fitxar quan era al Santos i Sandro Rosell el va dur al Barça, i va intentar fer-ho quan el brasiler vestia de blaugrana, ja que un dels somnis de Pérez seria pispar un futbolista al seu etern rival com va fer amb Figo fa un grapat d’anys. Però no se’n va sortir ni amb Leo Messi, ni amb Andrés Iniesta, ni amb Neymar.

Ara treure’l del PSG sembla igualment complicat, ja que el club francès no està disposat a perdre la inversió més important de la seva història, els 220 milions pagats al Barça. Segons la cadena SER, Florentino Pérez estaria disposar a incloure Cristiano Ronaldo a l’operació per intentar tenir opcions de fitxar Neymar, que si acceptés un nou canvi d’aires segurament tornaria a ser el fitxatge més car de tots els temps, ja que a part de Cristiano caldria pagar molts milions als francesos. Des de París, però, de moment no es dona crèdit a aquesta operació, ja que per edat canviar Neymar per Cristiano no és una bona idea.

Florentino Pérez ja va dir el 7 de desembre que “Neymar tindria més facilitats de guanyar la Pilota d’Or al Madrid”, però al PSG, rival del Madrid a Europa, no volen ni sentir a parlar d’aquesta operació.