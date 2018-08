Cristiano debuta a la Serie A amb victòria (2-3)

Cristiano Ronaldo ha debutat aquesta tarda a la Serie A en el partit entre el Chievo Verona i el Juventus, el primer partit oficial amb els vigents campions d'Itàlia, que ha acabat amb una victòria 'in extremis' (2-3). Els blanc-i-negres han estrenat el marcador a l'inici amb un gol de rebot de l'alemany Sami Khedira. Els locals han anat de menys a més i han capgirat el resultat a falta de trenta minuts per al xiulet final (1-2).

Cristiano s'ha desesperat per moments. No ha viscut el seu millor partit. Ha buscat porteria, ha estat actiu, però no ha tingut encert. El Juventus ha seguit buscant la reacció i gràcies a Leonardo Bonucci ha empatat. La Vecchia Signora ha firmat la remuntada al temps de descompte de la mà de Bernardeschi.