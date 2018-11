'Der Spiegel' publica l'informe que contradiu la versió de Sergio Ramos

El diari alemany 'Der Spiegel', seguint amb la seva publicació de documents relacionats amb la polèmica de Sergio Ramos i els seus controls antidopatge, ha difós aquest diumenge el comunicat que es va fer després d'un d'aquests controls, el del partit contra el Màlaga.

Els fets van passar el passat mes d'abril i, segons el diari alemany, van suposar una suposada violació de les normes antidopatge per part del capità del Madrid, que es va dutxar abans d'un dels controls, cosa que no està permesa.

A l'informe, fet per l'Agència Estatal Antidopatge Espanyola, es constata que "el jugador no tenia permís per dutxar-se", que "no va fer cas de les advertències" i que "aquesta obstaculització del control va suposar una infracció molt greu".