Derrota sense càstig del City i remuntada de la Juve

Idèntic resultat però conseqüències ben diferents per als dos equips anglesos que disputaven aquest dimecres la tornada de vuitens de final de la Champions. Mentre l'1-2 a Manchester no va penalitzar un City que va afrontar el partit amb la comoditat del 0-4 que havia aconseguit a Basilea a l'anada, el Tottenham va haver de dir adéu a Europa després de caure a casa contra el Juventus, que arrossegava un incòmode empat a dos de Torí. L'equip italià, amb gols d'Higuaín i Dybala a la segona meitat, va capgirar un partit que al primer temps tenia molt perdut. Els de Mauricio Pochettino, de fet, van disposar d'un grapat de bones arribades que haurien pogut donar-li més marge a banda del solitari gol de Son al minut 39, però les rematades anteriors del mateix Son i de Harry Kane no van poder batre Buffon.

Disconforme amb l'actuació del seu equip, Massimiliano Allegri va moure fitxa i va fer un doble canvi que va canviar la cara dels seus. Higuaín, caçant una centrada al cor de l'àrea, va empatar les coses al minut 64 i, pràcticament a la següent acció, va assistir Dybala perquè superés en l'un contra un el porter Hugo Lloris. Amb l'avantatge i la garantia de la pròrroga en cas d'encaixar un gol -que va estar a punt d'arribar en l'últim sospir-, la Juve va tancar-se al darrere i va aferrar-se a un 1-2 que el planta a quarts de final.

Qui ja feia dies que celebrava el seu bitllet a la següent ronda era el City. Pep Guardiola, còmode amb la renda de l'anada, va plantejar una alineació plena de suplents i fins i tot va fer lloc a l'onze als joves Olexandr Zinchenko i Phil Foden. Gabriel Jesus, al minut 8, ja va fer cantar un gol (el gol número 100 a Europa del club citizen) a l'afició del City of Manchester Stadium, però les dianes posteriors d'Elyounoussi al quart d'hora i de Lang a falta de vint minuts, van capgirar el resultat.

City i Juve acompanyaran el Madrid i el Liverpool al sorteig de quarts del pròxim divendres 16 de març.