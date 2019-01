El preparador físic de l'Atlètic de Madrid, en llibertat sense mesures cautelars

El preparador físic de l'Atlètic de Madrid, Óscar Ortega, anomenat el Profe, ha passat la nit detingut a la caserna de la Guàrdia Civil de Majadahonda, a Madrid, per un suposat cas de violència de gènere.

Segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, el tècnic uruguaià va ser detingut per agents d'aquest cos de seguretat aquest dilluns a última hora de la tarda, i aquest dimarts al matí ha passat a disposició judicial. Després que la jutge especialitzada en violència de gènere prengués declaració a Ortega i a la suposada víctima, la magistrada s'ha inhibit en favor del jutjat especialitzat en violència sobre la dona de Mòstoles (on resideix la dona) i, per tant, competent en l'assumpte, i ha deixat en llibertat sense mesures cautelars el Profe Ortega.

Ortega, de 61 anys d'edat, és el popular preparador físic de l'Atlètic de Madrid, i forma part del cos tècnic de Diego Pablo Simeone des de l'any 2006, quan es va incorporar al Racing d'Avellaneda, a l'Argentina.