Dia D a Europa: les urgències del City contra el llegat de Zidane

Manchester City o Reial Madrid en el dia D. La Lliga de Campions torna aquest divendres amb un dels grans partits dels vuitens de final, que es disputarà finalment a l'Etihad (21 h, Movistar+) amb el vistiplau de les autoritats sanitàries angleses, seguint el protocol que va dissenyar la UEFA per la pandèmica del coronavirus. Pep Guardiola i la necessitat de lluitar per una corona continental lluny del Camp Nou contra la ratxa immaculada de Zinedine Zidane, que encara no ha cedit un enfrontament a doble partit en la seva trajectòria.

Duel de grans relats que només tenen la referència tangible del resultat de l'anada, amb victòria per als citizens 1-2. L'aturada dels campionats estatals ha fet minvar l'estat de forma dels jugadors i podria redibuixar una eliminatòria que mesos enrere assenyalava el conjunt de Manchester com a gran favorit. La conquesta del títol de Lliga i les constants rotacions de la plantilla reforcen el Madrid, de menys a més durant aquesta temporada.

"Estem preparats, sabem com va acabar el partit d'anada. Afrontem aquesta final, perquè són quatre finals fins arribar al títol, coneixent les coses tal com són. La nostra energia està centrada en el partit del City. Intentarem fer un gran partit. No sé què passarà, però serà un bon partit de futbol entre dos grans equips", ha explicat Zidane a la prèvia, i ha assegurat que Eden Hazard i Marcelo estan recuperats de les molèsties físiques.

Les sensacions minimitzen d'entrada la baixa per amonestació de Sergio Ramos. El capità és la gran absència de la convocatòria, que tampoc compta amb Mariano perquè va donar positiu per coronavirus, ni amb els descartats Gareth Bale i James Rodríguez, que podrien haver jugat ja el seu últim partit amb la samarreta blanca. Que el gal·lès no viatgi amb l'equip ja es veia venir, tot i la seva condició de futbolista de grans cites. "Bale ha preferit no jugar. És una qüestió personal, ja ho he dit. No n'explicaré res més. La conversa és una cosa entre el futbolista i jo", ha assenyalat Zidane.

Rematar la feina o un nou KO

El City, sense Sergio Agüero, necessita bones notícies per certificar la classificació i arribar a la final a 8 que se celebrarà la setmana vinent a Lisboa. Les últimes eliminacions a mans de Mònaco, Liverpool i Tottenham Hotspur evidencien la competitivitat quan sona l'himne de la màxima competició continental. El club necessita pedigrí i Guardiola demostrar que la seva condició de tècnic estrella també funciona a Anglaterra.

"Hem intentat parlar molt de nosaltres mateixos, del que hem de fer per guanyar. Ens hem concentrat en aquest apartat durant les últimes dues setmanes. Crec que tots els entrenadors tenim una idea de partit i després el partit parla per si sol. Haurem de defensar i ells faran contraatacs. Nosaltres intentarem portar el partit cap a la direcció que ens interessi", ha comentat Guardiola.