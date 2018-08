Dos maldecaps que poden devaluar la imatge de la Lliga

Aspirar a ser la millor lliga del món implica tenir un exhaustiu control sobre el producte que s’ofereix perquè tot surti com està previst, és a dir, amb les millors condicions possibles. Aquest pretensiós objectiu que persegueix l’organisme presidit Javier Tebas s’ha vist afectat de manera notable després dels incidents viscuts les últimes setmanes en dos camps d’equips ascendits on no hi va haver la previsió necessària per tenir les instal·lacions a punt. Són dos maldecaps per a una competició que ha vist deteriorada la seva imatge als ulls del món.

A Valladolid van ser necessàries les queixes dels jugadors del Barça perquè la Lliga reaccionés. Primer, amb una piulada de Tebas anunciant l’obertura d’un “expedient disciplinari per depurar responsabilitats”. Després, amb la visita, dilluns, d’una delegació encapçalada per Luis Gil, director de competicions, per supervisar l’estat d’una gespa que tornaran a revisar en els pròxims dies. Abans de la visita dels blaugranes, cap responsable de la patronal va caure en el fet que la gespa del Nuevo Zorrilla només va tenir quatre dies per arrelar. “Ho hem fet malament i ja està. El que més ens dol és la mala imatge i que alguns pensin que ho vam fer expressament”, va lamentar el director general del Valladolid, Jorge Santiago, que va assumir que rebran una multa de la Lliga a final de curs. L’error comès pel Valladolid va ser confiar-se: a diferència d’altres clubs que també havien de fer obres al seu estadi aquest estiu, va conformar-se amb disputar la primera jornada fora de casa. El segon error, canviar primer el camp d’entrenament. De fet, en la tornada de vacances, el 16 de juliol, l’equip de Sergio González es va entrenar al Zorrila amb total normalitat. Imprevistos d’última hora (com canviar un sistema de drenatge que no es tocava des de la inauguració el 1982) van fer que el canvi de gespa a l’estadi no es completés fins a quatre dies abans.

El Rayo, “una víctima” més

També amb retard va arribar la reacció dels propietaris de l’estadi de Vallecas, la Comunitat de Madrid. Les deficiències estructurals al feu del Rayo ja feia anys que s’arrossegaven, i fins i tot van arribar a ser denunciades per la mateixa afició. “Vam posar en coneixement del club un fet que va passar i que ens espanta: la grada de tribuna lateral alta experimentava certes sacsejades laterals, cosa que provocava la sensació que podia caure. També hi ha problemes d’accessibilitat al recinte i a les grades, així com als serveis, que actualment no tenen il·luminació ni mecanismes de tancament. Exigim al president del Rayo que posi els mitjans oportuns per comprovar si la grada és 100% segura”, va explicar l’Agrupació de Penyes del Rayo. El detonant final va ser la caiguda d’un nen abonat de quatre anys després del partit contra el Sevilla en un forat d’un metre ple de runa. El jove aficionat en va sortir il·lès, però l’incident va alertar tots els organismes implicats. El primer, la Lliga, que dilluns va anunciar que ajornava el següent partit, dissabte vinent, contra l’Athletic. El Rayo, per la seva banda, va fer constar la seva “sorpresa” pel retard en les obres: “Al començament de les reformes, entre l’abril i el maig, se’ns va garantir en tot moment que no s’interferiria en la celebració dels partits mentre es fessin les obres”. “El Rayo és una víctima, com ho són els seus aficionats”, va defensar Martín Presa, president de l’entitat madrilenya, que també va recordar que el responsable de les reformes és la Comunitat de Madrid. El seu president, Ángel Garrido, va assegurar que “hi ha marge” perquè les obres estiguin acabades abans del Rayo-Alabès.

La majoria de clubs, previsors

Aquests dos casos contrasten amb la tònica de la majoria de clubs involucrats en reformes aquest estiu. L’Osca i la Reial Societat van demanar no jugar abans de la quarta jornada a casa, un permís que la Lliga els va concedir. Tots dos estan reformant l’Alcoraz (que en l’estrena a Primera passa de 5.500 a 7.500 espectadors) i Anoeta (que deixarà de tenir pista d’atletisme, i tindrà nova gespa a partir de la setmana vinent). En tots dos casos, les obres van començar al juny. També han canviat de gespa aquest estiu l’Espanyol (sis dies abans de l’inici de la Lliga), el Vila-real (a principis de juny) i el Betis (al maig). Tots tres van complir amb els deures exigits per la Lliga, que, abans d’exportar la competició, hauria d’assegurar-se que ofereix un producte a l’altura.