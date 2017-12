Duel per la permanència al Nou Estadi

El Nàstic de Tarragona rep aquest diumenge (18 hores) el Sevilla Atlètic al Nou Estadi, que viurà un duel entre dos equips que lluiten per allunyar-se dels llocs de descens.

El conjunt català té ganes de tornar a competir després de l'ajornament del partit davant l'Osasuna, el cap de setmana passat, com a conseqüència de les condicions meteorològiques que van impedir disputar el partit amb garanties. El Nàstic ha volgut deixar de banda els problemes burocràtics de la denúncia de l'Osasuna per no jugar al dia següent del que estipula el calendari, i s'ha entrenat a consciència conscient de la importància del partit davant els sevillans.

La plaga de lesions que castigava el Nàstic, sobretot en zona ofensiva, a poc a poc va disminuint i el seu tècnic, Rodri, podrà tornar a comptar amb la participació d'homes tan importants com Jean Luc, Manu Barreiro, Juan Delgado o Uche. Continuen sent baixa Sergio Tejera, Omar Perdomo, Mohammed Djetei i Álvaro Bustos.

El quadre català vol regalar un triomf a una afició que no aconsegueix veure vèncer el seu equip des de fa més d'un mes, i que tan sols ha pogut veure dues victòries dels seus al Nou Estadi.

Mantenir-se una setmana més fora de la zona de descens és l'objectiu clar d'un equip que ha de millorar les seves prestacions dels últims partits per poder acabar l'any en posicions més tranquil·les.