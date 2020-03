Els ERTO arriben al món del futbol

Amb l'aturada de les competicions s'han estroncat els ingressos i els clubs han quedat en una situació extremament delicada. De manera que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) passen a ser una opció. L'Olympique de Lió ha sigut el primer club europeu que ha pres aquesta mesura, que dimecres enviava temporalment a l'atur tot el personal esportiu –jugadors inclosos–, mentre que en el futbol espanyol ho feia el Las Palmas. La resta d'equips, també el Barça, estan estudiant la manera d'afrontar la situació i en els pròxims dies decidiran quina mesura prenen per salvar una temporada que es preveu ruïnosa.

"Arran de les mesures que han pres les autoritats per combatre la propagació del Covid-19, que han comportat la suspensió de totes les competicions i entrenaments, hem hagut de posar tot el nostre personal esportiu a l'atur fins a nou avís", explica l'equip francès a través d'un comunicat. Els únics que queden en nòmina són el personal administratiu indispensable –la majoria fent teletreball– i els encarregats de manteniment de les instal·lacions. Una decisió que també van adoptar altres entitats de la Ligue 1.

Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, l’Olympique Lyonnais informe avoir mis l’ensemble de son personnel sportif en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre. https://t.co/ujSNRywsBN — Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2020

A Escòcia, el Heart (Edimburg) ha sigut el primer de la Premiership que ha adoptat mesures. Tot i que en el seu cas s'ha decantat per un terme mitjà i ha demanat als seus treballadors, siguin esportius o no, que es rebaixin el sou a la meitat a partir del mes d'agost i fins que s'acabin les mesures restrictives, ja que "sense competició ni venda d'entrades" no tenen liquiditat per fer front al total de les nòmines.

Els clubs de la lliga espanyola busquen una solució conjunta

A la lliga espanyola els clubs estan buscant també una solució. El gran problema és com pagar els salaris de les primeres plantilles, que són evidentment els més elevats. Fonts del Barça comenten a l'ARA que el tema es tracta de manera conjunta amb la Lliga i la Federació, i que s'estan explorant diferents vies. També asseguren que per ara no s'ha pres cap decisió, ni en un sentit ni en un altre, i que s'espera a veure tots els escenaris possibles. Per tant, no hi haurà novetats fins als propers dies.

Una temporada econòmicament ruïnosa

Al Barça, concretament, la gran preocupació és pels diners que es deixaran d'ingressar en conceptes com el ticketing, el marxandatge o els tours de l'estadi. Entenen que els contractes televisius es poden salvar, i més tenint en compte que la intenció és reprendre la temporada i acabar-la al juny. "Qui ens assegura que, quan tot torni a rodar, obtindrem els ingressos que teníem pressupostats derivats de l'estadi? Aquesta és la gran incògnita", apunten des de l'entitat, on es viu la situació econòmica amb gran preocupació.

Mentrestant, el Las Palmas ha estat el primer club que ha fet un ERTO parcial. Segons explica, ha deixat de cobrar quatre milions i per això ha enviat a l'atur els treballadors, els seus dos filials i els juvenils que tenien contracte. Aquest ERTO no afectarà –de moment– la primera plantilla, i s'acabarà quan es reprengui la competició.