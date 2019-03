Emilio Butragueño: "És una nit inesperada"

Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del Reial Madrid, ha analitzat l'eliminació contra l'Ajax. "És una nit inesperada. Ho sentim per la nostra afició i pels nostres. Els jugadors han lluitat, pe`ro no han pogut. Totes les circumstàncies del partit ens han anat en contra. Tots els moments que ens podien ajudar ens han anat en contra", ha explicat Butragueño, que ha repassat totes les oportunitats malbaratades pel seu equip. "Tots som conscients del que ens han donat aquests jugadors i és impossible guanyar sempre. L'equip ha volgut, però no ha pogut. Hem de posar en valor, precisament avui, quan hem perdut, tot el que ha aconseguit l'equip", ha afegit.

"Avui és una nit trista, però hem de tenir calma i això segueix, ens queden molts partits les pròximes setmanes. Teníem moltes il·lusions i és un cop dur, però ara toca tranquil·litat i ajudar-nos entre nosaltres", ha opinat. "Fa una setmana teníem molta il·lusió, però en tres partits tot s'ha esvaït", ha resumit.