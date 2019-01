Enric Gallego fitxa per l'Osca i fa realitat el seu somni de jugar a Primera

L'Extremadura ha anunciat aquest dimecres el traspàs d'Enric Gallego Puigsech, de 32 anys, a l'Osca, i el jugador català aconsegueix d'aquesta manera fer el salt a la Primera Divisió de futbol. L'Extremadura i l'Osca han arribat a un acord perquè el davanter, el màxim golejador de la Lliga 1/2/3, marxi al conjunt aragonès després d'un any de blaugrana a Almendralejo, segons ha anunciat el club extremeny a través de les xarxes socials.

Des de l'entitat extremenya entenen que la decisió de traspassar Enric Gallego a l'Osca, que pot així complir el seu somni de jugar a Primera Divisió, és un "acord de benefici mutu entre totes les parts implicades en l'operació". Per això, el club que presideix Manuel Franganillo ha desitjat al davanter català "la màxima sort del món", alhora que li agraeix "l'esforç, dedicació, entrega i professionalitat" amb què ha defensat la samarreta blaugrana en aquest any al club.

L'entitat entén que està "davant d'un jugador d'una rellevància especial per a tots els estaments del club i, molt especialment, per a tota l'afició", i es declara "eternament agraïda als serveis d'aquest futbolista".

Per la seva banda, Enric Gallego ha emès un comunicat a les xarxes socials en què assegura que "avui és un dia feliç" perquè suposa arribar on sempre havia somiat, a la Primera Divisió espanyola, tot i que "alhora trist" perquè suposa el comiat d'un club que sempre portarà al cor.

Qualifica "d'any increïble" el que ha fet des que va arribar a Almendralejo, on va aconseguir l'ascens a la categoria de plata del futbol espanyol. A més, dona les gràcies a Franganillo i Luis Oliver per confiar en ell, així com a totes les persones que formen part del club extremeny: "Sobretot a l'afició de primera que tenim". "Ara m'uneixo a un altre projecte blaugrana, colors que marcaran per sempre la meva carrera professional", conclou el pitxitxi de la categoria al seu comunicat.