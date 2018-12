Enrique Cerezo, president de l'Atlètic: “Jo no parlo mai de diners, i menys amb una dona”

Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, va parlar aquest dimarts des de Bruges –on l' Atlètic va disputar l'últim partit de la fase de grups de la Champions– de l'actualitat de l'equip matalasser.

En un moment amb els periodistes, la periodista de Cuatro Cristina Tirado li va preguntar si l'Atlètic de Madrid tenia diners per a renovacions. "Alguns diuen que l'Atleti no té diners per renovar, que Griezmann se'ls va emportar tots. Què els hi diu?", li va preguntar. El president de l'Atlètic de Madrid, somrient, li va dir: "Jo de diners no en parlo perquè és de mala educació, i menys amb una dona".