Enrique Martín: "Necessitem guanyar ja"

El Nàstic de Tarragona afronta una nova jornada de la Lliga 123 contra l'Albacete (20.00h, La Liga 123 TV) entre la necessitat imperiosa de guanyar i el repte d'enfrontar-se a un dels equips que apunten a l'ascens directe. El conjunt tarragoní ha de sumar punts per sortir de la zona de descens i afiançar-se en les posicions de la tranquil·litat. El calendari no l'ha ajudat en les últimes jornades, visitant els estadis de la part alta de la classificació.

La situació ha de canviar, rivals a banda. "En la insistència, tindrem el premi", ha explicat aquest matí Enrique Martín. L'entrenador espera que la millora de l'equip en termes futbolístics es tradueixi en bons resultats: "Confio molt en l'equip, perquè s'entrena molt bé i hem fet mèrits per guanyar algun dels últims partits. Hem tingut opcions i la victòria arribarà. Cada partit que passa tenim menys detalls negatius. Ara hem d'aconseguir que no n'hi hagi o no influeixin en el resultat".

Martín és optimista, però ha admès que l'equip "necessita guanyar ja". L'Albacete no serà un obstacle senzill. El conjunt manxec és tercer a només quatre punts del lideratge de la Segona Divisió. "L'Albacete està fent una temporada impressionant i treballa molt bé. La clau és que nosaltres siguem intensos, perquè ens juguem la categoria. Hem de lluitar al màxim tot el partit".