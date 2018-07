Ernesto Valverde, entre els 11 candidats a entrenador de l'any

El tècnic del Barcelona, Ernesto Valverde, el de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, i Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid la temporada passada, figuren entre els onze nominats al premi The Best que atorga la FIFA al millor entrenador de l'any. Els tècnics catalans Pep Guardiola (Manchester City) i Robert Martínez (selecció de Bèlgica) també són entre els finalistes.

Al costat d'aquests tres, la resta de candidats revelats aquest dimarts per la FIFA són el francès Didier Deschamps, guanyador del Mundial, el croat Zlatko Dalic, finalista a Rússia 2018, el seleccionador rus Stanislav Txertxéssov, l'anglès Gareth Southgate, Massimiliano Allegri (Juventus) i Jürgen Klopp (Liverpool).

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018

D'entre aquests nominats, elegits per un conjunt d'experts, en sortiran els tres finalistes, en una votació en què participaran els aficionats, per mitjà d'internet, periodistes, seleccionadors i capitans dels equips nacionals. Els tres més votats acudiran a la gala que se celebrarà el 24 de setembre a Londres, on es revelarà el nom del guanyador.