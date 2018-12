Dues històriques al grup d’Espanya al Mundial de França 2019

Dos partits complicats i una selecció sorpresa. Aquest podria ser el resum ràpid del sorteig del Mundial femení de futbol celebrat aquest dissabte a França, que ha enquadrat la selecció espanyola amb Alemanya, la Xina i Sudàfrica.

A ‘la roja’ li ha tocat la segona selecció amb millor puntuació al rànquing, Alemanya, i una de les més potents del bombo 3, Xina. Del bombo 4 li ha sortit la bola més favorable, amb el combinat africà, que s’estrenarà en una cita mundialista. De fet, el debut espanyol serà precisament contra Sudàfrica a Le Havre dissabte dia 8 de juny (18h). El segon partit serà dimecres 12 contra Alemanya i l'últim partit del grup, davant la Xina dilluns 17 de juny.

Alemanya ha sigut campiona en dues edicions la Copa (2003 i 2007) i va ser semifinalista en l’últim Mundial al Canadà. Fa una dècada que està en procés de canvi generacional per recuperar aquella força que la va fer dominar el futbol europeu i mundial. Pel que fa a la Xina, va ser una de les potències als anys 90, posant un peu a les rondes finals de les primeres edicions de la Copa Mundial FIFA. Ha perdut domini a Àsia en favor del Japó, que és qui ha trepitjat les últimes dues finals.

Aquest és el repartiment dels grups, segons ha determinat el sorteig. El Mundial arrencarà a París el pròxim dia 7 de juny, amb l'estrena de l'amfitriona, França, contra Corea del Sud.

Grup A

França, Corea del Sud, Noruega i Nigèria

Grup B

Alemanya, Xina, Espanya i Sudàfrica

Grup C

Austràlia, Itàlia, Brasil i Jamaica

Grup D

Anglaterra, Japó, Escòcia i Argentina

Grup E

Canadà, Holanda, Nova Zelanda, Camerún

Grup F

Estats Units, Suècia, Tailàndia i Xile

En cas de classificar-se com a primera de grup, Espanya s'enfrontaria al tercer classificat dels grups A, C i D, mentre que si acabés segon classificat, toparia amb el millor del grup F, on hi ha l'actual campiona del món, Estats Units.