L'Espanyol perd a Sevilla (4-0) i s'enfonsa a la cua de la classificació de la Primera Iberdrola

Està en aquella dinàmica que tot li surt malament. Si fa una setmana va ser el Betis qui va treure profit de la feblesa emocional de l'Espanyol, aconseguint l'empat només uns segons després que les periquites haguessin fet el 2-1, aquest diumenge va ser el Sevilla qui va fer gran la ferida anímica de les blanc-i-blaves. Amb un gol al temps afegit del primer temps, obra de Jennifer Morilla, les andaluses en van tenir prou per posar-se el partit de cara i derrotar un Espanyol que va caure a plom quan Emilia Zdunek va fer el segon gol local a la segona meitat. A les acaballes del matx, l'exvalencianista Nadezhda Karpova va acabar de ferir l'ànim blanc-i-blau amb dues dianes més. El 4-0 fa mal i torna a deixar l'Espanyol sense victòria. Una jornada més i ja en van sis. Amb un sol punt, l'equip de Salvador Jaspe és cuer de la Primera Iberdrola, tot i que té a només un partit els principals rivals a batre: Sporting de Huelva (3 punts), i Tacón o Betis (4).

La situació és delicada i no s'amaga als despatxos periquitos, on es mira de receptar calma a l'entorn. Com es fa habitualment, avui dilluns serà dia de reflexió a l'àrea esportiva per valorar la situació i trobar solucions conjuntament, però en cap cas perilla el càrrec de Salvador Jaspe pels mals resultats. El tècnic, que va fer reaccionar l'equip el curs passat després d'una ratxa negativa de gols i resultats, manté la confiança de la plantilla i dels directius.

El Barça goleja i segueix líder

Diametralment oposada és la situació del Barça, que ahir va golejar 5-0 el Logronyo a l'estadi Johan Cruyff i empata al capdavant de la taula amb el Dépor amb 16 punts. Torrejón va obrir la llauna al minut 5 i entre Jenni Hermoso i Aitana van sentenciar al cor del primer temps. Oshoala i Hamraoui van arrodonir el triomf. Amb els d'ahir ja són 27 els gols que el Barça ha marcat en els 5 partits disputats al nou camp de la Ciutat Esportiva.