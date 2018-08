Espanyol-València: horari i televisió on es pot veure el partit de Lliga

L'Espanyol debuta a Cornellà-El Prat contra el València després d'empatar a Balaídos (1-1). Pel que fa a l'equip valencià, també va sumar un punt en el partit de la primera jornada de Lliga, contra l'Atlètic a Mestalla.

Rubi tindrà la baixa de Sergio Sánchez per lesió. Pel que fa als valencians, Coquelin no jugarà per lesió i Garay és dubte.

Horari del l'Espanyol-València

El partit es disputarà diumenge, 26 d'agost, a les 18.15 hores (horari peninsular) a Cornellà-El Prat.

On es pot veure l'Espanyol-València per televisió

L'Espanyol-València es podrà veure a través de beIN LaLiga de Movistar+. També es podrà seguir el minut a minut del partit des de la web de l'ARA.