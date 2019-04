L'Espanyol femení pot certificar aquesta jornada la salvació matemàtica

L'Espanyol obrirà la jornada jugant a Vallecas a les 11 del matí amb l'objectiu de certificar la permanència a la Lliga Iberdrola. Les de Salvador Jaspe són novenes amb 29 punts, els mateixos que el Rayo Vallecano, que és desè. Si les blanc-i-blaves aconsegueixen els tres punts i el Madrid no guanya contra el Granadilla, la salvació serà una realitat. A la primera volta, l'Espanyol va aconseguir rascar un punt a l'últim minut gràcies a un gol d'Eli del Estal, que va col·locar l'1-1. El partit està clarament marcat per ser l'últim abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium.

Per altra banda, el Barça rebrà el Màlaga, cuer de la classificació, dissabte a les 18.30. Les de Lluís Cortés disputaran la 27a jornada abans que el seu rival: l'Atlètic de Madrid. Les blaugrana són segones amb 69 punts, tres menys que les matalasseres. Per tant, les líders de la competició jugaran contra l'Sporting de Huelva amb la pressió afegida de saber què ha fet el seu màxim perseguidor. El Barça va ser clarament superior a les malaguenyes a la primera volta, guanyant per 0-4 amb doblet de Patri Guijarro i gols de Toni Duggan i Lieke Martens.