Estadis sense espectadors i amb el dubte de Messi

A falta de menys d’una setmana per al retorn de la Lliga, alguns clubs de futbol, amb el suport de governs autonòmics de zones que entraran en fase 3, com les Canàries, demanen que els espectadors puguin tornar als estadis. Però el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, va assegurar que inicialment els partits de la Lliga seran sense públic i que s’ha de garantir la igualtat entre tots els clubs. “Tots els clubs haurien de jugar amb les mateixes condicions”, va explicar. Però equips com el Las Palmas o el Celta volen que el Consell Superior d’Esports permeti obrir els recintes esportius a partir de la setmana vinent.

Pendents de Messi

Oficialment, doncs, la Lliga tornarà dijous amb el derbi Sevilla-Betis, sense espectadors. I dissabte jugarà el Barça, amb el dubte de Leo Messi. El capità del Barça porta dos dies sense entrenar-se amb els seus companys per culpa d’una petita contractura al quàdriceps de la cama dreta. El Barça, que avui entrenarà al Camp Nou, confia que Messi pugui tornar a la dinàmica normal dilluns i ser al terreny de joc del Mallorca en el primer partit en tres mesos.