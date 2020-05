Europa es va omplint d’estadis buits on es juguen partits

Espanya s’afegeix a la llista de països que ja disposen de data oficial de retorn per a la lliga de futbol. Si Alemanya ha viscut aquest cap de setmana la segona jornada jugada després de l’aturada pel covid-19, la setmana vinent serà el torn de la tornada del futbol a Àustria i Croàcia, on ho farà amb eliminatòries de Copa, i de les lligues de Sèrbia, Lituània, Israel i Dinamarca.

A Alemanya, on divendres ja es va jugar el segon derbi de Berlín de la història a Primera amb la golejada de l’Hertha per 4 a 0 sobre l’Union, els estadis buits van veure els triomfs dels favorits, com el Bayern, líder, sobre l’Eintracht, o el Borussia de Dortmund al camp del Wolfsburg. En alguns camps, com el del Borussia Mönchengladbach, el club local va omplir la graderia de cartolines amb les fotografies d’aficionats. En altres estadis es va permetre que els seguidors pengessin pancartes ben visibles en què es podia llegir “El futbol sense espectadors no és res”.

Ahir també va ser el dia del retorn per als txecs i els hongaresos. En aquest cas ho van fer amb un sol partit (Teplice - Slovan Liberec en el cas txec i Ferencváros-Debrecen a Hongria), partits ajornats en el seu moment que s’han jugat ara per permetre que tots els equips de Primera tinguin la mateixa xifra de partits disputats a partir de la setmana que ve, quan els tocarà tornar a la feina a tots. La pilota també roda en lligues menors com les de les illes Fèroe, Estònia o Armènia. L’única lliga europea que no s’ha aturat mai i sempre ha tingut espectadors és la bielorussa, torneig en què els partits d’un equip, l’FC Minsk, sí que s’han posposat per un positiu. Avui els bielorussos estaran pendents de la final de Copa entre el Dinamo de Brest i el BATE Boríssov. Final amb aficionats, per descomptat.

Portugal, per la seva banda, va anunciar ahir el calendari d’una tornada que començarà el 3 de juny amb els primers partits de la Primera Divisió. Lligues com la grega, la russa, la turca, la noruega o la suïssa han anunciat el retorn al juny, en una data encara per definir. En canvi, França, els Països Baixos, Bèlgica, Escòcia i Luxemburg ja han donat la temporada per acabada.