Eusebio Sacristán: “Estem competint bé i això és un premi”

“Quedava molt temps al davant però volíem conservar la victòria. Si haguéssim enganxat algun contraatac… No ho hem fet, però hem estat brillants en defensa i per això hem empatat. Teníem profunditat i era una bona oportunitat per guanyar però el Barça és un gran equip i estem contents per aquest resultat. Té molt mèrit fer el que hem fet” ha dit un rialler Eusebio, el tècnic que passarà a la història per haver aconseguit empatar, defensant els colors del Girona, per primera vegada al Camp Nou. “Cada partit és una oportunitat i és molt bonic per a la història del Girona. Hem d’aprofitar cada moment per ser més grans, el nostre objectiu és ser millors, créixer i que aquest projecte tingui continuïtat”. El tècnic del Girona ha fet autocrítica, ja que la victòria ha estat molt a prop. “Ens ha faltat tenir més el control de la pilota i sortir de la pressió contra un rival amb inferioritat. L’escenari, inconscientment, fa que et protegeixis. Especialment en les pèrdues, perquè aquí qualsevol error es paga car”.

El Girona, que porta un set de nou, continua sisè empatat amb la zona de la Lliga de Campions. “Estic content, especialment tenint en compte el calendari que hem passat. Estem competint bé i això és un premi. Hem de ser solidaris i continuar sumant punts, el dia que ens relaxem deixarem de tenir els mateixos resultats. Treballar, treballar i treballar” ha assenyalat. L’expulsió de Lenglet ha condicionat el partit. “Confiem en la justícia del VAR; si hi ha tants ulls prenen la decisió, aquesta és més justa que si la pren una persona sola. Si l’àrbitre ha considerat que era expulsió, segur que ho ha estat. Ens ha permès defensar millor del que ho estàvem fent 11 contra 11. Ens estaven sotmetent i, després, això no ha passat tant. Ens ha facilitat una mica les coses”. Els blanc-i-vermells han repetit el 3-5-2, tot i que el potencial del Barça ha fet que la majoria del temps fos un 5-3-2. “Després del partit contra el Madrid, vam canviar a una defensa de tres i això ens ha vingut bé perquè som més sòlids. El nou sistema ens ha permès tenir millors resultats però vull controlar millor el partit, això ho hem de millorar. L’any passat, el Girona va ser atrevit al Camp Nou. Però qui et diu que sent més conservador no hauríem perdut o tot hauria canviat?”. Eusebio ha acabat lloant a Stuani. “Ens aporta molta qualitat i experiència. Té un munt de recursos, sap què s’ha de fer en cada moment, com ha de gestionar els espais... Tenir-lo és un luxe, em fa molt feliç que formi part del Girona” ha conclòs.