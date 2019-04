Eusebio Sacristán: “Ens està pesant haver-nos trobat amb un problema inesperat”

“Ens està pesant haver-nos trobat amb un problema inesperat. El Valladolid ha estat molt més temps a la cua de la classificació que nosaltres, i tenia l’estímul de sortir-ne, i ho ha sabut aprofitar”, ha valorat Eusebio Sacristán, que s’ha tornat a lamentar de l’oportunitat perduda per allunyar-se d’un descens que ja sent al clatell. “Sabíem que el partit era transcendental, però no ho hem aconseguit. Falten dotze punts per jugar i encara som a temps de capgirar la situació. Lluitarem, això segur”. El tècnic blanc-i-vermell ha evitat parlar de la seva possible destitució, cosa que fins ara no s’ha previst. “L’objectiu és que el Girona aconsegueixi la permanència, i jo hi treballo des de l’estiu. És cert que hem de canviar la dinàmica, i ara haig d’estar pendent d’aixecar l'ànim i preparar el pròxim entrenament. Aquesta és la meva responsabilitat”.

La mala imatge s’ha mantingut, una jornada més. “No hem trobat sensacions de tenir el control o d'arribar a la porteria contrària, i ens han marcat l’1 a 0. Hem intentat reaccionar, però tampoc de manera clara. Els jugadors donen la cara i hem de continuar confiant-hi fins al final de la temporada”, ha assegurat Eusebio, que ha negat haver sortit a mantenir l’empat. “Pensàvem que, en qualsevol instant, el partit canviaria. Ens sentíem forts al darrere, però el partit s’ha girat cap on no volíem. Crèiem que els nervis del Valladolid ens jugarien a favor nostre, però no ha sigut així”. Preguntat sobre el perquè del retorn al 3-5-2, ha dit: “Hem escollit aquest plantejament perquè volíem sentir-nos més segurs, la llàstima és que no ha sortit bé”. Si el Llevant puntua contra el Betis, el Girona acabarà la jornada en llocs de descens. “Ens hem d’aixecar, perquè la permanència encara és factible”, ha finalitzat Eusebio.