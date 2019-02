Eusebio Sacristán: “El que ens fa més mal és no haver sigut nosaltres”

"Sabem que estem competint bé i no ens podem retreure res: ara hem d'estar més units que mai i estar forts. Hem de continuar lluitant, tot i les dificultats, perquè no hi ha cap més sortida que treballar", ha valorat Eusebio Sacristán, dolgut per la clara derrota que han patit a Ipurua. "Rebre el segon gol ens ha allunyat del partit, i ja no hem aconseguit res. És dur pensar que no hem sigut nosaltres, això és el que ens fa més mal. Les sensacions no han sigut bones però ens hem d'aixecar perquè ens ha costat molt arribar fins aquí". El Girona no guanya a la Lliga des del novembre. "La nostra imatge també ve condicionada pels resultats, perquè fa molt temps que no guanyem. Totes les situacions que estem vivint ens estan pesant, perquè veiem que ho tenim a prop però no ho acabem de trobar. Em sento fort i els jugadors confien en la feina que fan, sento que tenim tots els arguments per tirar endavant", ha dit Eusebio.

El val·lisoletà assumeix el seu grau de culpa. "Hem decidit jugar molt en llarg, i avui potser no he donat el missatge adequat als jugadors. La responsabilitat és meva, perquè ells han posat en pràctica el que jo els he demanat", ha confessat, conscient que l'equip encaixa massa gols. "A la primera volta vam aconseguir deixar la porteria a zero en diverses jornades, i ara és tot el contrari. Hem de continuar insistint per canviar la dinàmica". Dissabte el Girona rep l'Osca a Montilivi en una final anticipada. "Avui també era un partit important i hem viatjat disposats a guanyar, però tot ens ha sigut advers. Esperem capgirar la situació aviat, i el partit contra l'Osca és molt important", ha dit.