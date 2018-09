El FIFA The Best consolida Luka Modric i Marta

260x366 Marta / EFE Marta / EFE

Menys tímid que de costum, Luka Modric va arribar a Londres convençut que el guardó The Best al millor futbolista de la temporada 2017-18 seria per a ell. Els pronòstics es van confirmar i el migcampista del Reial Madrid es va fer amb el guardó que atorga la FIFA. Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah van completar el podi. El davanter portuguès de la Juve, Leo Messi i Gareth Bale van ser els grans absents de la gala, que es va celebrar al Royal Festival Hall.



"És un gran honor, una meravellosa sensació, guanyar aquest trofeu. Vull felicitar Mohamed Salah i Cristiano Ronaldo per la gran temporada que han fet. Aquest trofeu és també per als companys del Madrid i de la selecció croata, per als entrenadors i per a la família. Això significa molt per a mi", va dir Modric, que va parlar en anglès, castellà i croat.

El millor onze de la temporada va ser el format per David de Gea, Dani Alves, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Leo Messi, Kylian Mbappé i Cristiano Ronaldo.

La gala va arrencar amb el premi Puskás al millor gol, que va ser per a Mohamed Salah. La distinció al millor entrenador va ser per a Didier Deschamps, seleccionador francès. Thibaut Courtois va ser catalogat com a millor porter. A més, la FIFA va homenatjar l'afició del Perú i Lennart Thy (joc net).



En categoria femenina, la FIFA va distingir Marta Vieira da Silva, coneguda com Marta, com a millor jugadora i Reynald Pedros com a millor entrenador.