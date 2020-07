La FIFA aprova la possibilitat de fer cinc canvis durant la temporada 2020-21

La International Football Association Board (IFAB) ha acordat aquest dimecres prorrogar la possibilitat que els equips facin cinc canvis per partit fins al 31 de juliol del 2021, així com en les competicions internacionals que es disputen durant els mesos de juliol i agost de l'any que ve. "Després de fer una valoració exhaustiva, per a la qual s'ha comptat amb els comentaris dels diferents grups d'interès i amb una anàlisi de la repercussió del covid-19 en els calendaris de les competicions, la junta directiva de la IFAB ha decidit prorrogar aquesta possibilitat", ha assenyalat la FIFA a través d'un comunicat.

La IFAB considera que els motius que van portar el 8 de maig a modificar de manera "transitòria" la regla 3 referida "als jugadors" segueixen sent vàlids, ja que, ha destacat, "algunes de les competicions represes el 2020 disposaran de menys temps de l'habitual de recuperació o preparació abans de l'inici de la temporada següent". Així mateix, ha justificat la pròrroga d'aquesta mesura pel fet que "moltes competicions hauran de disputar partits de la temporada 2020-21 en períodes concentrats per haver hagut de començar amb retard, i sense la possibilitat de concloure més tard del normal per la disputa d'importants tornejos internacionals".

"Per tal d'afectar el menys possible" el desenvolupament dels partits, els equips disposaran únicament de tres oportunitats o moments diferents durant la trobada per fer les substitucions, sense comptar la realitzades durant el descans, "que no es comptabilitzen com una de les tres oportunitats esmentades". Tot i això, i com va recalcar la IFAB, l'organitzador de la competició "seguirà tenint l'última paraula a l'hora de decidir si s'aplica aquesta modificació transitòria".