"Es tracta d'un objectiu viable": la Federació Basca demana integrar-se a la FIFA i a la UEFA

La Federació Basca de Futbol (EFF-FVF) ha presentat aquest dimarts davant la FIFA i la UEFA una sol·licitud formal per integrar-se com a federació membre de ple de dret. Representants de la federació i del govern basc han acudit a les seus de Zuric i Nyon, on han registrat la sol·licitud i la documentació jurídica i administrativa sobre la qual se sustenta.

La Federació Basca dona així compliment al mandat aprovat per la pràctica unanimitat de la seva assemblea general (44 vots emesos, 43 favorables i 1 abstenció) del 12 de desembre de 2018 a Durango. Per part de la federació basca han acudit a les seus de la FIFA i la UEFA el president, Luis María Elustondo, i la vicepresidenta, Nerea Zalabarria, mentre que per part del govern basc ha viatjat el director d'Activitat Física i Esport, Jon Redondo, així com l'advocat David Salinas-Armendariz.

"A través d'aquesta sol·licitud formal d'integració complim no només amb el que exigeix l'assemblea general de l'EFF-FVF, sinó també amb el desig majoritari de la societat basca. Es tracta d'un objectiu legítim i absolutament viable des d'un punt de vista legal, tal com demostra la integració d'altres territoris europeus que no són estats independents i el recorregut històric de les seves seleccions (amb lliga pròpia o sense). Així mateix, hem manifestat la nostra intenció d'emprendre una integració pactada entre les parts, i l'EFF-FVF ha notificat a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la seva voluntat d'obrir un període de negociació per acordar-ne els termes", ha indicat el lletrat.