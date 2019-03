La Federació Espanyola impulsarà una Copa del Rei a partit únic

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) anunciarà aquest dijous el dia de l'assembla en què impulsarà un canvi en el format de la Copa del Rei per a l'edició següent. El nou sistema apunta a fases d'eliminatòries –algunes o totes– a partit únic, que es disputaran al camp de l'equip teòricament menys potent. Luis Rubiales, president de la Federació, ho ha anunciat aquest matí durant una conferència a l'Hospital Doctor Peset de València.

L'exfutbolista també ha apuntat que intentarien introduir canvis a la Supercopa, entre d'altres motius per reduir el nombre de partits totals a la temporada. "A la Copa del Rei reduirem el nombre de partits. La gent demana més espectacle i és possible que l'assemblea aprovi un partit únic al camp de l'equip teòricament més dèbil, cosa que comportarà retallar dos o tres partits per equip", ha dit.

El màxim dirigent de la RFEF no ha volgut donar-ne més detalls perquè encara no s'ha distribuït el projecte entre els assembleistes, però ha matisat que serien moltes les rondes que es disputarien amb aquest format o que fins i tot seria un projecte complet, del principi al final. Rubiales ha apuntat que "els futbolistes no són màquines que puguin jugar 65 partits cada any, que és el que està passant en aquests moments; disputar-ne més de quaranta és possible, però el cos pateix aquesta pressió tan alta".