La Federació Anglesa de Futbol, en guerra contra Mourinho

La Federació Anglesa de Futbol (FA) recorrerà contra la decisió de no sancionar José Mourinho, entrenador del Manchester United, per una sèrie de comentaris realitzats després del partit que va enfrontar el seu equip contra el Newcastle United. El 6 d'octubre, després de la victòria per 3-2 dels 'red devils', una càmera va enregistrar l'entrenador portuguès fent una sèrie de comentaris quan abandonava el terreny de joc pel túnel de vestidors i que la FA va considerar-los "abusius".

L'extècnic del Reial Madrid va ser acusat per la FA d'insultar i realitzar comentaris inapropiats, i s'enfrontava a una possible sanció que podria ser econòmica o esportiva: des de quedar apartat de la banqueta durant diversos partits fins a haver de pagar una multa. No obstant això, una comissió independent va considerar la setmana passada que Mourinho era innocent de les acusacions, tal com va defensar el mateix tècnic durant unes quantes rodes de premsa posteriors a l'incident.

La FA va utilitzar un expert en lectura de llavis per donar suport a l'acusació contra Mourinho, però el jutjat, format per tres persones, va desestimar la sanció. Un cop estudiada la decisió de la comissió, la FA hi ha apel·lat i Mourinho, en cas que la sentència canviï, podria tornar a enfrontar-se a una sanció econòmica o esportiva.