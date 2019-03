La Federació Espanyola de Futbol aprova una franja horària protegida per raons de salut

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dijous que aprova l'establiment d'un "període protegit per raons de salut", que va del 20 de maig al 15 de setembre de cada any, coincidint amb els mesos de més calor, en què les trobades de les competicions oficials d'àmbit estatal no podran iniciar-se abans de les 19.30 hores.

Segons afirma la RFEF, "aquesta modificació del reglament general de la RFEF va ser aprovada per la comissió delegada de la Federació i elevada a la comissió directiva del Consell Superior d'Esports (CSD) el 5 d'octubre de l'any passat" i ara, afegeix, "en no haver-se produït cap comunicació sobre això per part del CSD, la RFEF entén aprovada la modificació per silenci administratiu positiu".

La RFEF ha publicat aquest dijous una circular, al costat del reglament general amb el nou articulat, per la qual entra en vigor tant aquesta modificació com altres d'aprovades també per la seva comissió delegada i sobre les quals tampoc s'ha pronunciat el CSD en el termini preceptiu, segons explica la Federació en un comunicat.

Javier Tebas: "Els horaris dels seguirà posant la Lliga"

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha assegurat aquest dijous que "els horaris dels seguirà posant la Lliga, perquè així ho diu la llei". Durant la seva intervenció al Leadership Congress for Women in Football (congrés de lideratge femení en el futbol), que aquest dijous i divendres se celebra al Wanda Metropolitano, Javier Tebas ha remarcat: "Hi ha hagut una resolució i estic molt tranquil".

Sí que es va mostrar "preocupat" pel que fa a les franges horàries. La potestat per decidir-les podria ser de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) si no s'estableix un conveni entre les dues institucions, segons ha indicat el president de la RFEF, Luis Rubiales, aquest dijous a València.

D'altra banda, sobre un possible canvi en el format de la Copa del Rei, que passaria a tenir un sistema de competició que inclourà eliminatòries a partit únic al camp de l'equip teòricament més dèbil, Javier Tebas ha subratllat que aquesta és una decisió de la federació espanyola. "Jo només demano que, quan es modifiquen les competicions, vegin els efectes que tenen, res més", ha apuntat. En aquest sentit, Javier Tebas ha considerat que si la fase de classificació per a una Copa del Món es jugués a partit únic al camp del més feble "només per fer-la més emocionant", la competició podria perdre valor. "Emocionant seria que a França l'elimini les Illes Fèroe, però aquest Mundial no tindria valor. A veure si ens passa amb la Copa del Rei el mateix", ha sentenciat.