Festival de gols del Barça femení al Mini contra el Llevant (5-0)

La tarda de doble Barça-Llevant no podia començar millor per als interessos catalans: festival de gols blaugranes en el partit femení. L'equip de Fran Sánchez ha fet miques el quart classificat de la Lliga Iberdrola amb una actuació ofensivament perfecta. Més de 25 xuts ha sigut l'altíssima producció atacant del Barça, que ha acabat celebrant un 5-0 que el torna a situar al comandament de la classificació.

Els horaris ho permetien i el Barça n'havia tret una promoció: obrir el diumenge futbolístic amb el partit del primer equip femení a les 13.00 hores al Mini i seguir amb el partit al Camp Nou del masculí a les 16.15 hores. I les blaugranes han acceptat el desafiament de ser el tast futbolístic de la seva afició i han exhibit tot el seu potencial. El Llevant en cap cas ha pogut oferir resistència, i al minut 9 ja ha encaixat el primer gol, obra de Bussaglia, amb un xut que ha superat per dalt la portera Noelia Ramos. Sense temps per pair-ho, el conjunt granota ha encaixat el segon cop, amb un gol de Guijarro a la sortida d'un córner. La mateixa migcampista balear ha acabat de sentenciar amb el tercer, al minut 23, després de recollir un refús també en una acció des de la cantonada.

Abans d'acabar el primer temps, el Barça ha ampliat l'avantatge amb el 4-0, obra d'Alexia Putellas després d'una rematada de Martens que l'escaire havia escopit. La davantera holandesa ha sigut l'encarregada d'encetar els gols de la segona meitat, amb el cinquè després d'una centrada de Gemma Gili.

El partit estava tan còmode que Fran Sánchez ha mogut la banqueta per repartir descansos i minuts, amb especial premi per a la jove Candela Andújar, extrem del filial. Al temps afegit, Olga García ha tingut a les botes el sisè gol, però ha estavellat el remat al pal.

Derrota de l'Espanyol a Tenerife

Qui no ha pogut sumar aquesta jornada és l'Espanyol, que ha perdut per la mínima contra el Granadilla Egatesa a Tenerife. Amb un gol de María José a la mitja hora n'hi ha hagut prou per deixar les blanc-i-blaves sense puntuar.