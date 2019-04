La 'final four' de la Youth League passa pel Mini

El juvenil A del Barça vol revalidar el títol de la UEFA Youth League que va aconseguir la temporada passada per segona vegada. El Miniestadi acollirà aquest dimarts l'eliminatòria de quarts de final que els enfrontarà, a partit únic, a l'Olympique de Lió (18h, #Vamos). El planter francès és l'últim escull a superar per ser a la 'final four' que es disputarà a Nyon entre el 26 i el 29 d'abril. Amb dos títols al seu palmarès, les temporades 2013/2014 i la 2017/2018, els blaugranes intentaran colar-se per quarta vegada a la final a quatre d'aquesta competició.

Els jugadors entrenats per Denis Silva afronten el partit amb bones sensacions després de golejar el Penya Arrabal (5-1) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper aquest cap de setmana, en el partit corresponent a la jornada 29 del Grup 3 de la Divisió d’Honor. Tres punts molt importants per seguir la persecució del líder, el Saragossa, que actualment té un partit més. També són bones les sensacions a la Lliga de Campions, on van desfer-se a la ronda de vuitens, també al Miniestadi i a partit únic, de l'Hertha de Berlín (3-0), un conjunt que els va plantar cara a la primera part, però que va veure com un gol d'Ilaix tot just començar la segona (min 48) i dos de Marqués (min 80 i 84) els feien tornar a la casella d'inici.

Precisament Ilaix Moriba, autor del primer gol, serà una de les baixes més importants que tindrà Silva de cara a aquest partit i per al tram final de temporada, ja que el jugador, de només 16 anys, s'estarà entre sis i set setmanes de baixa després de patir una lesió al genoll dret amb la selecció espanyola sub-17 en el partit contra Grècia. Malgrat les proves que se li van fer van descartar que tingués afectat el lligament, cosa que encara hauria allargat més el període de recuperació, Ilaix no podrà ajudar els seus companys d'equip a revalidar la Youth League ni a conquerir la Lliga i la Copa. Per a aquest partit, però, Silva podrà comptar amb els jugadors del Barça B Monchu, Collado i Mingueza.

El Lió vol ser a la seva primera 'final four'

Els francesos, en canvi, van necessitar arribar al cara o creu dels penals (6-5) per superar l'Ajax d'Amsterdam, després d'un partit molt igualat que va poder-se endur qualsevol dels dos conjunts (2-2). L'equip entrenat per Stéphane Roche aspira a quedar-se el bitllet que els donaria accés a la seva primera 'final four' i ho farà amb la confiança de tenir entre els seus jugadors disponibles el líder d'una generació molt esperançadora pels de Lió, el francotunisià Hamza Rafia, internacional en categories inferiors de la selecció francesa.

L'equip que surti vencedor d'aquest aparellament s'enfrontarà, a les semifinals de Nyon, amb el guanyador del Dinamo de Zagreb - Chelsea d'aquest dimecres. La resta d'enfrontaments de la ronda de quarts de final seran el Porto-Midtjylland, aquest dimarts, i el Hoffenheim - Reial Madrid, dimecres.