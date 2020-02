La Fiscalia arxiva la investigació a la Federació Catalana de Futbol per les assemblees del 2014 i 2015

Segons ha comunicat la Federació Catalana de Futbol (FCF) aquest dilluns, la Fiscalia ha decidit arxivar per falta d'indicis suficients de delicte la investigació sobre la validesa de les actes notarials de les assembles generals ordinàries de l'any 2014 i 2015. S'acusava els directius de l'ens federatiu, llavors presidit per Andreu Subies, d'haver manipulat les assemblees mitjançant falsificació documental, en una informació publicada pel diari digital El Món l'octubre del 2016.

L'esmentada informació periodística explicava que es van utilitzar actes notarials falsificades per poder exercir el vot gent que no hi tenia dret. D'aquesta manera, el reportatge publicat per El Món denunciava –a l'article es deia que de les 120 actes notarials a què havia tingut accés el diari digital, 52 estaven falsificades– que la junta presidida per Subies manipulava l'assemblea perquè les qüestions sotmeses a votació tiressin endavant a través de terceres persones en nom de diversos equips. Des de la FCF es va qualificar la informació de campanya de desprestigi i des del principi es va defensar la legalitat de la cessió dels drets davant de notari per poder efectuar els vots a les assemblees. L'ens federatiu ha rebut amb satisfacció aquest dilluns que la Fiscalia hagi decidit arxivar la causa.

En la informació periodística esmentada se citava també les assemblees del 2012 i el 2013, però la Guàrdia Civil, en clau de policia judicial comissionada per la Fiscalia, va sol·licitar només informació i requeriments de les assemblees corresponents al 2014 i el 2015, en les quals no ha trobat indicis suficients de delicte per obrir un procés judicial.

Segona causa arxivada en pocs dies

És la segona causa arxivada en pocs dies que implicava la FCF, perquè el jutjat número 2 de Gavà també va arxivar una denúncia anònima impulsada i presentada pel president del Gavà i candidat a la presidència de l'ens federatiu en les últimes eleccions, Iván Carrillo. La FCF es va querellar contra Carrillo per haver difós aquesta denúncia entre els clubs de futbol catalans.