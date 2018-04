Florentino Pérez: "Si ens toqués el Barça a la final... recordo que aquest any els hem guanyat ja dues vegades"

Florentino Pérez, president del Madrid, ha parlat en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' sobre la possibilitat que el Barça i el club blanc s'enfrontin en la final de la Lliga de Campions. El màxim dirigent de l'entitat blanca considera que és una cosa que "podria passar" però que "l'important és arribar a la final". "Abans m'imagino que ens tocarà el Bayern, contra el qual sempre ens hi enfrontem", sentencia.

Florentino, però, afegeix: "Si ens toqués el Barça a la final, recordo que aquest any els hem guanyat ja dues vegades, a la Supercopa d'Espanya, 3-1 al Camp Nou, i 2-0 al Bernabéu. Però abans hem d'eliminar al Juventus", ha afegit.

Pérez considera a més que el gol de xilena que va marcar Cristiano al Juventus en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions és un dels millors de la història i que fins i tot explica que Joan Carles I el va trucar per felicitar-lo. "Em va trucar fins i tot Joan Carles, el rei de la meva època, com li dic jo, per felicitar-me", ha indicat.

"Cristiano és el gran hereu de Di Stéfano i en ell es reflecteixen els valors del Reial Madrid. És el nostre màxim golejador històric i representa tot el que som. Talent, treball, sacrifici, professionalitat, ambició. Cristiano avui és el símbol del Madrid", ha conclòs Florentino Pérez.