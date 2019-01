"Aquests jugadors ho donaran tot": Florentino Pérez demana calma

Florentino Pérez ha aprofitat la presentació de Brahim Díaz per llançar un missatge de calma al madridisme –després que l'equip quedés ahir a deu punts del líder a la Lliga–, assegurar que els jugadors "ho donaran tot" i garantir els esforços de la seva directiva per "seguir construint un equip per emocionar".

El president del Reial Madrid ha destacat els títols aconseguits en una etapa històrica, i ha recordat que han anat acompanyats de moments durs en fases diverses de cada temporada. "L'exigència màxima ens acompanya en la història per conquerir 13 Copes d'Europa. Diumenge vam oferir el tercer Mundial consecutiu, el quart en els últims cinc anys. Els madridistes hem de valorar aquesta etapa d'èxits, però som conscients que aquest temps de conquestes i triomfs també va acompanyat de dificultats i moments esportius difícils", ha manifestat.

Pérez ha demanat fe en el seu equip en un moment dur, després que ha iniciat el 2019 amb un punt de sis en Lliga i a deu de distància del Barcelona. "Aquest club, aquest equip i aquests jugadors ho donaran tot, i nosaltres seguirem construint un Reial Madrid preparat per emocionar el madridisme en el present i en el futur", ha dit.



"És el dia més feliç de la meva vida, no podia haver tingut un millor regal de Reis. Després de deixar el Manchester City, tenia tres opcions: Reial Madrid, Reial Madrid o Reial Madrid. Entenc la responsabilitat que comporta aquest repte i ho donaré tot des del primer dia", ha dit Díaz.