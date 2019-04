Florentino Pérez presenta la reforma del nou Bernabéu, "l'estadi digital del futur"

El Reial Madrid ha presentat aquest dimarts al migdia la reforma de l'estadi Santiago Bernabéu. En un acte que s'ha celebrat a la llotja d'honor del camp madridista, el president, Florentino Pérez, ha assegurat que el futur camp serà "l'estadi digital del futur". Les obres, que segons ha indicat el màxim dirigent blanc arrencaran quan acabi aquesta temporada, s'allargaran durant els pròxims tres anys i mig. L'acte ha arrencat amb un vídeo de la trajectòria de l'estadi madridista en què s'han vist gols de Cristiano, Raúl, Di Stéfano... Ha sigut la manera amb què el club ha volgut acomiadar-se del seu estadi actual.

"Aquest és el lloc en el qual els madridistes unim les nostres forces des de fa 117 anys. Aquí seguim somiant per fer del Madrid el club més admirat del món. Aquest club pertany a tots els madridistes, es gestiona sense cap ànim de lucre, un club de tots i per a tots que mai oblida la solidaritat. Amb aquests valors hem treballat sense descans per arribar a aquest dia. Aquest estadi serà una icona avantguardista per al club i per a la ciutat del Madrid", ha indicat Florentino Pérez, que ha destacat els 500 milions d'euros que han invertit per millorar les instal·lacions des que van arribar a la presidència l'any 2000: 369 per al Bernabéu i 231 per a Valdebebas.

"Hem de tenir la visió de futur que ens exigeix el moment, aquest futur passa per un nou Bernabéu que sigui referència del segle XXI, avantguardista, amb comoditat i seguretat, amb la millor tecnologia i que sigui una font d'ingressos per al club. Vam començar el 2009 aquest camí, no ha sigut fàcil. La setmana vinent signarem el contracte de finançament de les obres, i a l'abril s'assignarà el projecte a una de les constructores del concurs, per tal de començar com més aviat millor", ha afegit el màxim dirigent del Reial Madrid.

Florentino ha recordat que la reforma de l'estadi serà també "una millora per a la ciutat de Madrid". "Serà el millor estadi del món. És una gran oportunitat per convertir l'estadi en una gran plataforma tècnica per comunicar-nos amb el món. Volem que sigui el gran estadi digital del futur, que es pagarà amb els ingressos que comporta la seva reforma i que farà el Madrid competitiu en un escenari de futbol cada vegada més incert", ha apuntat, i ha destacat l'apartat tecnològic del nou estadi: "La tecnologia serà pionera i indispensable. Hi haurà un videomarcador de 360 graus que serà l'emblema del nou estadi Santiago Bernabéu". El nou estadi, que tindrà una pell exterior d'acer inoxidable, també incorporarà un sostre retràctil que es tancarà en 15 minuts.

La reforma del Bernabéu anirà acompanyada dels canvis urbanístics al voltant. Així, es construiran dues grans places (20.000 metres quadrats a la Castellana i 5.000 a la dels Sagrados Corazones), i el carrer Rafael Salgado serà per als vianants. La part comercial de l'estadi no s'abandona, ja que el nou Santiago Bernabéu es convertirà, a més, en un centre d'oci en si mateix. Després dels continus entrebancs de la justícia, vuit anys després d'haver anunciat la reforma, Florentino Pérez ja pot començar la seva obra faraònica.