Florentino Pérez: "Hem d'evitar caure en una exigència desproporcionada"

Florentino Pérez, president del Reial Madrid, ha destacat en la part esportiva del seu discurs a l'assemblea general ordinària del club l'èxit d'una etapa històrica, però ha advertit del perill de caure en una "exigència desproporcionada". El discurs de Florentino Pérez ha destacat en el primer punt, l'informe del president, el dolç moment present, però ha acabat amb una advertència sobre la impossibilitat de guanyar sempre: "Hem d'evitar caure en l'error d'una exigència desproporcionada i pensar que els triomfs arriben de manera fàcil. Darrere dels títols que marquen una època hi ha molt esforç i sacrifici".

"En l'esport cal saber guanyar i perdre, per això en aquest cicle històric no podem pensar que tenim el patrimoni de guanyar-ho tot sempre. Hem de valorar el que estem aconseguint: campions d'Europa de futbol i bàsquet per primera vegada en la història de l'esport, el club que més Copes d'Europa té, el que té més seguidors en xarxes socials i més ingressos de qualsevol institució esportiva del món", ha destacat.

El màxim mandatari del club madridista ha destacat la dificultat que troba l'entitat cada any per competir amb projectes multimilionaris. "Els ingressos ens permeten competir en un escenari cada vegada més difícil, davant fortunes de la Xina, de l'Orient Mitjà o dels Estats Units. Som un club amb unes instal·lacions modèliques i un Santiago Bernabéu que volem que sigui el millor estadi del món".

Record per a Cristiano i Zidane

Florentino ha expressat un record ple d'agraïment per al portuguès Cristiano Ronaldo, "digne successor d'Alfredo di Stéfano", i Zinedine Zidane, "mite i història" del club, del qual ha dit que serà "la seva casa per sempre".

"Hi ha dues figures a les quals em vull referir, el màxim golejador de la història del club i digne successor d'Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo", ha dit Florentino abans de ser interromput pels aplaudiments dels socis compromissaris. "Durant les nou temporades que ha vestit la samarreta del Reial Madrid, Cristiano ha sigut un referent. La seva trajectòria serà explicada de generació en generació. És un exemple per a tots els que s'enfunden la nostra samarreta i els que tenen el somni de fer-ho algun dia. Moltes gràcies, Cristiano", ha afegit.

El mateix afecte ha mostrat per la figura de Zinedine Zidane. "Un altre dels nostres grans referents per sempre és i serà Zidane. Com a entrenador del primer equip ha entrat a la història com un dels grans gegants del Reial Madrid, amb nou títols en dos anys i cinc mesos, tres Champions consecutives, que ningú més al món ha aconseguit". "Zidane és un dels nostres grans mites i és història del Reial Madrid, i sap que aquesta és casa seva per sempre, com la de Cristiano Ronaldo. Gràcies, Zizou", ha afegit.

"No anirem als Estats Units"

Florentino Pérez ha respost amb rotunditat a l'assemblea del club als socis que li han preguntat sobre l'opció en què treballa la Lliga de disputar partits de la competició als Estats Units i ha afirmat que el conjunt madridista s'hi nega "rotundament". "No anirem als Estats Units. No sé a quins interessos respon, però no són els dels clubs ni dels aficionats. Ens hi neguem rotundament", ha assegurat.

Suport a uns comptes que preveuen ingressar 752 milions d'euros

Els compromissaris han donat suport als comptes de la temporada 2017/18, que mostren uns ingressos de 750.900.000 d'euros i mantenen el club sense endeutament, així com al pressupost actual, que preveu 752 milions d'euros d'ingressos. "L'esforç que hem fet aquests anys ens ha portat a ser líders no només en el pla esportiu, sinó també en l'econòmic", ha dit.

A continuació, el vicepresident econòmic, Pedro López, ha exposat aquestes xifres, que en el capítol d'ingressos van aconseguir 61 milions d'euros més del pressupostat, amb un increment d'un 11,3% en relació a l'exercici anterior. Això equival a un augment de 76,3 milions d'euros, el més gran aconseguit pel club en un exercici des de l'any 2000.

Amb 1.227 vots a favor, 4 en contra i 8 abstencions els socis han donat suport a les dades de l'última campanya, que indiquen un benefici net de 31,2 milions d'euros i un patrimoni net que puja a 494,5 milions d'euros. El vicepresident ha detallat que el club ha fet una inversió de 115 milions d'euros, 25 de destinats a la millora d'instal·lacions i 90 a la incorporació de jugadors, i que els traspassos han pujat a 108 milions.

"Un pressupost de continuïtat", segons López, per a la temporada 2018/19 també ha rebut el suport dels assembleistes, amb 1.223 vots favorables, 6 en contra i 10 abstencions. Els comptes preveuen 752 milions d'euros d'ingressos d'explotació, que el patrimoni net superi els 500 milions d'euros i que el benefici abans d'impostos sigui de 43,2 milions.

La pujada de les quotes dels socis ha rebut igualment el vistiplau de l'assemblea (1.220 vots a favor, 13 en contra i 5 abstencions), malgrat que alguns presents l'han qüestionat.

Llum verd a la remodelació del Santiago Bernabéu

L'assemblea ha autoritzat la directiva a endeutar-se fins 575 milions d'euros per un termini màxim de 35 anys per finançar la remodelació de l'estadi Santiago Bernabéu, principal punt de debat ja que alguns compromissaris han demanat que es consultés abans amb tots els socis. 1.017 vots a favor, 57 en contra i 23 abstencions han donat llum verd al nou Bernabéu que segons el president, Florentino Pérez, és "un dels grans desafiaments que marcarà el futur del club" i que, després de la licitació durant els propers mesos, s'iniciaran les obres l'any que ve amb els treballs de la firma GMP arquitectes, responsable dels estadis de Berlín i Kíev.