Formentera, l’illa que es va enamorar de la pilota

Són les onze i mitja de la nit d’un 29 de novembre i pels carrers de Formentera no para una ànima. És la calma que anticipa la tempesta perquè l’illa està a punt d’embogir per culpa del futbol. L’esclat el provoca, a més de sis-cents quilòmetres de distància, damunt la gespa de San Mamés, el coll d’Álvaro Muñiz, que gira noranta graus i converteix en gol un córner –llançat al minut 95– que significa el triomf de la Societat Deportiva Formentera al feu de l’Athletic Club. Que un modest de Segona B es carregui a un clàssic de Primera és motiu suficient perquè els aficionats de l’equip petit ho celebrin com si no hi hagués demà.

A una cafeteria de Sant Francesc Xavier, la capital formenterera, els veïns que no han viatjat fins Bilbao per veure en directe el partit més important que mai ha jugat el seu club es pessiguen per confirmar que el somni que es dibuixa a la pantalla de la tele és de veres. A una taula es desplega una bandera roig-i-negra, els colors d’una esquadra humil que reclama els seus cinc minuts de fama, i quatre senyores canten sense vergonya que “el Formentera mai endarrere”, que “el Formentera sempre endavant”. A la barra, algú ha obert una ampolla de licor d’herbes, que es buida mentre va omplint gots plens de gel i de satisfacció. Els mòbils treuen fum. Comencen a arribar les cridades i els missatges i les fotos que envien els amics i familiars que han anat al Botxo i que estan festejant la gesta a la graderia d’un luxós estadi cinc estrelles de la UEFA, ben diferent del senzill camp municipal on, sense falta, animen al seu equip cada dos diumenges. El que pareixia impossible unes setmanes abans ja és un fet. El Formentera s’ha classificat pels vuitens de final de la Copa del Rei.

Un 2017 per recordar en aquest racó mediterrani

“Tant de bo 2017 no acabés mai”, dirà dos mesos després d’aquella nit bilbaïna Tito García Sanjuán, l’entrenador de l’equip, tot just quan els seus futbolistes es reincorporen als entrenaments després de l’aturada nadalenca per començar a preparar l’anada dels vuitens. “Però, clar”, diu el tècnic, “el mateix dèiem fa dotze mesos, quan vàrem jugar a la Copa contra el Sevilla, i mireu què bé ens han sortit les coses. El que vull és que els futbolistes gaudeixin del que tenim al damunt i, sobretot, que no perdin el rumb i es concentrin en la lliga, que és la nostra realitat: hem de seguir lluitant per assolir la salvació”. I és que el club ha acomiadat un any immillorable. Al maig, va acabar la temporada regular com a campió de la Tercera balear i, al 'play-off', va aprofitar la primera oportunitat per pujar per primera vegada a Segona Divisió B després de quatre intents previs on no va haver-hi sort. Al desembre, la primera volta a la nova categoria l’ha tancat el Formentera a la novena plaça del competitiu Grup III. Els formenterers estan lluny del descens, i, de retruc, han reclamat l’atenció del gran públic gràcies a l’aventura de la Copa.

El sorteig va esquivar al Barça o al Reial Madrid i va creuar els pitiüsos amb l’Alabès del Pitu Abelardo. El primer duel es jugarà aquest dimecres a Sant Francesc a partir de les set de la tarda. La tornada, el dia 10 a Mendizorroza. La plantilla, una mescla de futbolistes que debuten a Segona B amb gent experimentada a la divisió de bronze com Joseba Garmendia o Samuel San José, promeses al seu moment dels planters de l’Athletic i el Racing, veu difícil repetir el miracle tot i que, arribats a aquest punt de la pel·lícula, saben que l’argument pot reservar encara més sorpreses. Mirandés o Figueres en són bons exemples.

540x306 Tito García Sanjuán / LORENA PORTERO Tito García Sanjuán / LORENA PORTERO

El club ha instal·lat graderies supletòries per augmentar la capacitat de 630 a un miler de seients. Les dates, diuen des del club, no acompanyen perquè contra l’Alabès s’ompli el Municipal. El Formentera sol congregar uns 500 aficionats quan juga a casa. Una assistència destacable si es té en compte que hi ha 12.000 habitants censats al registre del Consell Insular i que, en algunes fases de l’hivern, l’illa arriba a perdre la meitat de la seua població, que resideix fora bona part de l’any o marxa uns quants mesos de viatge a l’espera del retorn de l’estiu i dels turistes que mouen la pròspera economia de Formentera.

El futbol, l’al·licient a una illa on és difícil arrelar

Una massa social consolidada i els beneficis que genera el turisme. Aquestes són dos de les claus que expliquen la trajectòria d’un equip que porta vàries temporades ampliant els seus horitzons. D’una banda, la manca d’oci als mesos de fred a una illa de només 83 quilòmetres quadrats ha convertit el futbol en un bon al·licient quan les platges es buiden i molts hotels tanquen. La pilota és, a més a més, una manera d’integrar nadius i nouvinguts (que es barregen quan hi ha partit a un camp on es sent parlar català, castellà amb accent andalús o argentí, italià o alemany) a un territori on no resulta fàcil arrelar. Principalment, pel cost de la vida, elevat encara més per la complicació de trobar un habitatge digne a preus assumibles, un problema al que s’ha hagut d’enfrontar el mateix equip de futbol a l’hora d’allotjar els fitxatges durant l’última pretemporada. El negoci turístic mana. Ara bé, és aquest potencial econòmic el factor que ha permès construir un projecte esportiu que maneja aquesta campanya un pressupost de més d’un milió d’euros.

Els directius del Formentera, a més, li afegeixen paciència a una fórmula recolzada, entre d’altres, per patrocinadors provinents del sector hoteler o de les navilieres que enllacen el port de la Savina amb el d’Eivissa. En set temporades la banqueta de Sant Francesc només ha estat ocupada per tres entrenadors i, ara mateix, Tito García Sanjuán té signat un any més de contracte. En aquest període han passat de ser un anònim equip de Regional al que no li quadraven les xifres a passejar-se per estadis com Son Moix, el Martínez Valero o la Nova Creu Alta amb un lleuger superàvit al balanç econòmic del darrer exercici. El temps dirà si aquest és el sostre de l’equip que ha posat al mapa del futbol estatal la més petita de ses Illes.