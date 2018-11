Messi i el seu pare, imputats a l’Argentina

La justícia argentina va imputar ahir Leo Messi i el seu pare, Jorge Messi, per presumpte blanqueig de diners a partir de la Fundació Leo Messi. El fiscal penal econòmic Pablo Turano va sol·licitar al jutge Gustavo Meirovich la imputació del jugador argentí, el seu pare i “totes aquelles persones que hagin manejat fons” de la fundació que porta el nom de jugador del Barça. Rotatius del país argentí com La Nación i Clarín es van fer ressò de la notícia, així com bona part de la premsa argentina. Per la seva banda, l’entorn de Messi es defensava als mitjans argentins argumentant que aquestes acusacions “no tenen cap fonament”.

El fiscal Turano va sol·licitar al jutge Meirovich que s’avancés amb la investigació després que dimecres declarés un extreballador de la Fundació, la identitat del qual està protegida. Aquest testimoni hauria assegurat que algunes de les donacions rebudes per la Fundació haurien anat a parar a paradisos fiscals i no a obres de caràcter benèfic. D’aquesta manera, i segons aquest testimoni, algunes d’aquestes donacions a la Fundació Leo Messi haurien anat a parar a aquests diferents paradisos fiscals mitjançant comptes d’empreses offshore.

Aquestes presumptes operacions s’haurien dut a terme a partir del 2010. L’acusació també sosté que, d’acord amb el relat d’aquest testimoni, parts dels diners que entraven a l’entitat no es declaraven. Segons va declarar l’advocat querellant, Pedro Fontanetto, a l’agència Efe, aquest extreballador de la Fundació hauria començat a sospitar perquè, “malgrat que la Fundació rebia importants donacions, Jorge Messi sempre argumentava que no hi havia fons per dur a terme programes socials”.

Davant d’aquest escenari, el fiscal Turano ha considerat que hi ha prou motius per sol·licitar la imputació, tal com va informar ahir la premsa argentina, tant de Messi com del seu pare. S’investiguen les donacions que s’haurien fet a l’Argentina a través de la Fundació, que té seu tant a Rosario (la ciutat natal de Messi) com a Barcelona. La justícia argentina reclama ara la documentació que tenen els tribunals espanyols arran de la condemna de Messi i del seu pare per evasió fiscal de 4,1 milions. Un nou mal de cap judicial per a Messi, que està recuperant-se de la fractura al radi del braç dret que es va fer contra el Sevilla el 20 d’octubre.

Al tancament d’aquesta edició, ni la Fundació ni el jugador s’havien pronunciat de manera oficial en relació amb aquest assumpte. Un dels últims actes solidaris de l’entitat va ser la col·laboració en el finançament de l’SJD Pediatric Cancer Center, que serà un dels centres més importants d’Europa en la lluita contra el càncer infantil.