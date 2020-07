Gerard Moreno arribarà al seu partit 200 a la Lliga contra el Barça

Gerard Moreno arribarà aquest diumenge contra el Barça (22 h, Movistar + La Liga) a la xifra històrica de 200 partits a Primera Divisió. El davanter del Vila-real està a només un gol d’igualar la seva millor marca a la Lliga: 16 gols amb l’Espanyol, a la temporada 2017-18.

Nascut a Santa Perpètua de Mogoda, el jugador català es va formar a l’Espanyol i el Badalona abans de firmar per les categories inferiors del Vila-real. Després de jugar per al Vila-real B, va fer el seu debut amb el primer equip el desembre del 2012 després del recent descens a la Segona Divisió, i l'any següent va marxar cedit al Mallorca per guanyar experiència en la categoria de plata. Allà es va erigir com una de les revelacions del campionat, anotant 12 gols i aconseguint la salvació dels balears.

Moreno va tornar al Vila-real la temporada 2014-15 per fer-se un lloc en una davantera en la qual hi havia Luciano Vietto, Giovani Dos Santos i Ikechuwku Uche. En la seva primera temporada al quadre castellonenc va disputar 26 partits de Lliga –19 com a titular–, en els quals va aconseguir 7 gols. Entre aquests, l’anotat en l’empat davant el Reial Madrid (1-1) al Santiago Bernabéu. El seu millor bagatge, però, va arribar a la Copa i a l'Europa League, amb 5 i 4 gols, respectivament.

Després d’una gran estrena a l’elit, va fitxar per l’Espanyol a canvi d’1,5 milions d’euros. Gerard Moreno tornava a la que havia estat casa seva per buscar més oportunitats. A Vila-real havia sigut un jugador revulsiu, però de blanc-i-blau es consolidaria com la gran estrella al front d’atac. El seu primer any a Cornellà va repetir la marca de 7 gols a la Lliga, però les dues temporades següents es va destapar com el golejador de l’equip, amb 13 i 19 gols (16 en Lliga i 3 en Copa). A més, es va convertir en l’ídol de l’afició i en el gran estendard del sentiment perico, i va arribar a ser portador del braçalet de capità en algunes ocasions.

Després de tres temporades i 118 partits amb la samarreta de l’Espanyol, l’estiu del 2018 va decidir retornar al Vila-real. El davanter tenia una clàusula de 40 milions d’euros, però els groguets tenien el 50% dels seus drets, de manera que els blanc-i-blaus només van ingressar 20 milions. Moreno posava fi així al seu cicle més exitós.

La temporada passada Gerard Moreno no va tenir un bon redebut amb el Vila-real. Mentre veia com l’Espanyol tornava a Europa dotze anys després, els groguets quedaven fora de les competicions europees amb una mediocre catorzena posició a la taula. Moreno tampoc va tenir un bon any i el seu rendiment va estar molt per sota de les expectatives del seu fitxatge: 8 gols a la Lliga, 4 a l'Europa League i 1 a la Copa.

Però aquest any el jugador ha tornat a ser el de sempre. Ha format una dupla espectacular a l'atac dels castellonencs, primer amb Karl Toko Ekambi (6 gols) i després amb Paco Alcácer (4 gols). Amb 15 gols en 31 partits disputats, és el Zarra i el tercer màxim golejador de la Lliga, per darrere de Leo Messi (21) i Karim Benzema (17). Els seus registres li han valgut la convocatòria amb la Selecció Espanyola, i als 28 anys es troba en el millor moment de la seva carrera.

El Vila-real ha tornat a la competició de manera sensacional i en les sis jornades disputades ha aconseguit cinc victòries i un empat, amb set gols a favor i només dos en contra. Setze punts de divuit possibles que li han permès situar-se en la cinquena posició amb 54 punts, a tres del Sevilla, que marca les posicions de Lliga de Campions.

Gerard Moreno suma 66 gols en 199 partits disputats a la Primera Divisió. Aquest diumenge arribarà a una xifra molt especial a l'Estadi de la Ceràmica, davant la seva afició, i a més ho farà enfrontant-se al seu gran rival: un Barça al qual només ha aconseguit anotar un gol, el 2018 amb l’Espanyol.