Piqué contesta Carlos Herrera per un editorial crític: "El respecte és escoltar"

Gerard Piqué no té pels a la llengua i sovint expressa la seva opinió, un valor difícil de trobar en el món de futbol. Després de la victòria del dimecres al Santiago Bernabéu, Piqué va instar les televisions madrilenyes a parlar "menys del VAR i més del judici injust presos polítics". Unes declaracions que no van agradar al periodista de la cadena COPE Carlos Herrera que va fer un dur editorial envers Piqué on, amb to burleta, l'anomenava "Gerardo" i el titllava de cretí, segons ha especificat el central català. Piqué l'ha contestat aquesta nit davant la premsa: "Podeu estar d'acord amb la meva opinió o no, com el senyor Carlos Herrera, que em va anomenar cretí, em va canviar el nom i em va dir Gerardo de forma despectiva, enlloc de dir-me Gerard, el meu nom. Jo no li canviaré el seu nom, els meus pares m'han ensenyat una altra cosa, que el respecte és escoltar".

Gerard Piqué també ha titllat novament davant la premsa d'injusta la situació dels presos polítics catalans: " No és delicte de rebel·lió. Els Jordis van pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil per demanar que la gent marxés! Veient el judici és totalment injust i no va d'independència o no independència. Va d'injustícia".