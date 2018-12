Gigi Becali: "La dona va ser creada per ser bonica i atreure el sexe contrari"

El president de l'Steaua de Bucarest, Gigi Becali, va definir diumenge el futbol femení com "un acte contra Déu". "Crear un equip de futbol? Com volen jugar a futbol les dones? Tenen pits! Això és alinear-se amb les idees de Satanàs", va dir el també polític en declaracions a la cadena de televisió romanesa Pro TV, entre les rialles dels periodistes que hi havia al plató.

"No diguem ximpleries. La dona va ser creada de l'home i per a l'home, però no va ser creada per jugar a futbol, sinó per ser maca i atreure el sexe contrari. És un error deixar-les jugar a futbol. Haurien dedicar-se a l'handbol, al bàsquet... no a practicar esports agressius com el futbol", va dir el màxim dirigent del club de Romania.