El Girona-Barça de Miami: guanys econòmics, però malestar entre els aficionats

Els abonats gironins seran els grans perjudicats del Girona-Barça que es vol programar el 27 de gener als Estats Units, concretament al Hard Rock Stadium de Miami, amb capacitat per a 65.000 espectadors. Tot i no haver rebut encara la notificació oficial de la Lliga, l’entitat blanc-i-vermella ja prepara possibles fórmules de compensació davant el que serà un experiment de conclusions desconegudes i que no ha agradat gens ni mica als aficionats, que es perdran un dels partits més llaminers de la temporada i que estava inclòs en l’abonament del curs. “És un problema. Hi ha molts seguidors que esperen el dia del Barça, el del Madrid i un parell més. Hi pot haver una queixa formal dels socis, perquè aquest partit forma part de la quota anual”, explicava a l’ARA Lluís Casacoberta, soci del Girona, durant la visita dels blancs a Montilivi. No va ser l’únic que va descriure el malestar que ja està causant aquesta decisió. “S’hauria de fer aquí. N’hem de gaudir nosaltres. Que portin els partits a l’altra punta del món per diners no té sentit”, apuntava Santi Morell.

El Girona, a hores d’ara, té tres solucions pensades per contrarestar l’efecte que causarà l’anunci públic de la LFP, que aportarà 1.500 viatges d’anada i tornada a Miami en vols xàrter de manera gratuïta, inclosos els transports a l’estadi i a l’aeroport, a més de l’entrada al camp. L’abonat que vulgui quedar-s’hi tot el cap de setmana haurà de pagar 600 euros addicionals, ja que se li buscarà un vol regular i farà nit en un hotel de quatre estrelles. Aquest no serà l’únic inconvenient que té fer un trasllat d’aquest cost, perquè també s’hauran de dipositar 500 euros de fiança que seran retornats un cop acabi l’aventura americana, que no serà apta per a totes les butxaques perquè encara faltaria comptar amb les despeses en alimentació i altres condicionants que puguin sorgir durant l’estada als Estats Units.

A contrarellotge

El pròxim 23 de setembre el Barça i el Girona jugaran al Camp Nou el seu primer cara a cara del curs. El Girona treballa a marxes forçades per poder disposar d’unes 5.000 entrades sense cost per als abonats que es decideixin a desplaçar-se a Barcelona. Perquè això sigui així, l’anunci de la LFP hauria de ser imminent, ja que només falten dues setmanes i mitja i s’hauria d’obrir una llista amb el sistema protocol·lari i de burocràcia corresponent. Escollir aquesta opció també significaria acceptar una devolució del 20% de l’abonament, com a mostra de bona voluntat per part del club gironí.

Les persones que no vulguin cap de les dues opcions rebran una compensació econòmica encara més generosa, que s’enfila al 40%, malgrat que en cap cas repararà el fet de no poder viure un dels partits més esperats de la temporada. “Primer s’ha de cuidar l’aficionat local. No sé com es pot recompensar que un seguidor no pugui veure aquest partit. Jo tinc una dona i una filla, i no puc plantejar-me anar a l’estranger per veure un partit que tinc dret a gaudir al meu seient”, explicava Jordi Garcia, també soci del Girona. Agafant els preus de l’abonament d’aquest any, les compensacions van des dels 260 euros per a seients de tribuna de 650 euros fins als 116 euros d’un carnet de gol que en costa 290.

Rebaixar el deute

El Girona, que va presentar unes pèrdues econòmiques de 5,5 milions a la junta d’accionistes del passat mes de desembre, ha incrementat aquesta xifra a causa de l’esforç fet per liquidar el deute anterior, mantenir-se al corrent de pagaments i afrontar les exigències que suposa competir a Primera Divisió. De fet, el mateix Mas-Bagà, director general del club, va assegurar que hi havia marge per tornar a programar una junta si fos necessari, tot i que es va mostrar convençut que no s’hauria d’arribar a aquest extrem. Per això el Girona acceptarà l’opció de jugar als Estats Units, ja que li suposarà un retorn econòmic que permetrà rebaixar el deute existent. A més, les relacions amb la Lliga són d’allò més correctes, com demostra el fet que els blanc-i-vermells fossin els escollits per viatjar aquest estiu a l’Índia, on també van ingressar un bon pessic de diners.

Sobre el paper, el club de Montilivi rebria una xifra màxima de 4 milions d’euros, als quals s’haurà de restar la part proporcional en concepte de retorn als abonats. El Barça encara sumarà una quantitat superior. Una representació dels jugadors de la Lliga es va reunir el passat 23 d’agost amb l’AFE i va amenaçar amb una possible vaga. Entre ells destacaven els blaugranes Sergio Busquets i Sergi Roberto. No va fer acte de presència cap integrant del Girona, que ho va justificar per la incompatibilitat horària amb l’entrenament programat per Eusebio. “Tot el que es fa és per al benefici dels futbolistes”, valorava Fernando Sanz, ambaixador del campionat. Cap d’ells s’ha posicionat mentre esperen la resolució oficial d’una Lliga que, un cop més, gira l’esquena als aficionats, que no podran veure lluitar els seus contra el Barça a Montilivi.