Un Girona sense Stuani rep l’Oviedo a Montilivi

El Girona i l’Oviedo tanquen aquest diumenge (20.30 h / Movistar LaLiga) la jornada de Segona Divisió. Els dos equips s’enfronten amb l’objectiu de buscar el seu segon triomf a la Lliga de manera consecutiva per aixecar el vol després d’un inici de competició poc prometedor. Els de Francisco arriben a la cita després de sumar tres punts a Butarque contra el Leganés gràcies a un gol del debutant Mamadou Sylla, mentre que els asturians arriben amb la moral alta per haver superat el seu etern rival, l’Sporting de Gijón, el cap de setmana passat.

Al Girona, Francisco podrà comptar per primer cop amb l’argentí Nahuel Bustos, cridat a ampliar els recursos de l’equip en la faceta ofensiva. L’argentí, adquirit pel City Group procedent de Talleres de Córdoba, ja té els papers en regla per debutar oficialment a la Lliga. La seva presència a la llista del Girona compensa la baixa de Cristhian Stuani, que encara no s’ha recuperat de les molèsties físiques que arrossega des del partit contra el Fuenlabrada de fa dues jornades (0-1). Juanpe tampoc podrà jugar avui a Montilivi, fet pel qual l’eix de la defensa dels gironins estarà format per Bernardo i Santi Bueno.

Francisco, optimista

En la roda de premsa prèvia al partit, Francisco va expressar el seu desig que la victòria a Leganés serveixi per aixecar el vol: “Guanyar a Butarque ens ha donat força. Hi ha una il·lusió tremenda i hem fet una gran setmana d’entrenaments, amb ambició”. Això sí, el tècnic del Girona té clar que haurà de fer rotacions per no exigir més del compte als seus futbolistes: “Venen setmanes intenses. Tenim jugadors que no poden jugar sempre 90 minuts, però estic content perquè la nostra plantilla està equilibrada i jugui qui jugui ho farà bé”.