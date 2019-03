El Girona i l'"atractiu" de disputar-li un títol al Barça

Els futbolistes menys habituals del Barça, així com una pila de jugadors del planter, tindran en la disputa de la quarta edició de la Supercopa de Catalunya a la Nova Creu Alta de Sabadell (18.45 h, TV3) una nova oportunitat de demostrar que volen lluitar per tenir més minuts. Ernesto Valverde només ha convocat set jugadors del primer equip. Els descansos van preuats al Barça i tenir un compromís de caràcter més festiu que oficial al mig del curs implica una llista plena de cares poc habituals.

El duel servirà a Umtiti per anar recuperant ritme de competició i també per veure futbolistes encara inèdits al Barça, com el jove central francès Jean-Clair Todibo, que s’estrena en una convocatòria. Cillessen, que no va jugar les semifinals de Copa per lesió, també tornarà a tenir minuts. Són els noms més reconeguts, a banda dels d’Aleñá, Malcom, Murillo i Boateng, d’una llista plena de jugadors del filial.

La convocatòria blaugrana contrasta amb la del Girona. Fins a 16 futbolistes del primer equip –entre ells, els pesos pesants del vestidor– ha convocat el tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, per al partit d’aquesta tarda a Sabadell. Només s’han quedat fora de la llista els lesionats Ramalho, Juanpe, Planas, Aday Benítez i Mojica i, per decisió tècnica, el porter Bono. Pel que fa a la resta de futbolistes del Girona, Eusebio s’endú tota l’artilleria. A la seva convocatòria també hi ha fins a sis futbolistes amb passat al Barça: Muniesa i el Choco Lozano, i els jugadors del Peralada, Valery, Paik, Eric Montes i José Aurelio Suárez.

Un partit contra el Barça sempre és una festa per a un club com el gironí, que tot just està vivint la seva segona temporada a Primera. “És atractiu poder disputar un títol contra el Barça, i ho veiem com una oportunitat per continuar creixent. És un dia per gaudir del premi que va suposar la gran feina del Girona l’any passat”, va resumir ahir Eusebio Sacristán en roda de premsa. El tècnic val·lisoletà va donar molt valor al fet que els gironins s’hagin merescut el dret a jugar aquesta final per mèrits propis, gràcies a la desena posició de la seva estrena a Primera el curs passat. El reglament de la Supercopa de Catalunya exigeix que la disputin els dos equips catalans més ben classificats de la temporada anterior.